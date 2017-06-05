Авиакомпания Etihad прекращает полеты в Катар

Базирующаяся в Абу-Даби авиакомпания Etihad заявила, что прекращает полеты в Катар, сообщает АР. Перевозчик не назвал причины приостановки полетов.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет и Бахрейн заявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой, обвинив ее в поддержке террористов и попытках вмешательства во внутреннюю политику других стран. Все четыре страны заявили, что их дипломаты покинут Катар и что в скором времени они прекратят воздушное и морское сообщение с этой страной. Пока неясно, как эти меры могут сказаться на крупнейшем авиаперевозчике региона Qatar Airways, отмечает АР. Авиакомпания и правительство Катара на запрос агентства пока не ответили.

Катар еще не комментировал ситуацию.