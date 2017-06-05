Добыча газа «Газпрома» в мае взлетела на 30,5%

Добыча газа «Газпромом» в мае взлетела на 30,5% и составила 35,94 млрд куб. м, следует из расчетов «Интерфакса» на основе данных, представленных компанией.

Так, компания сообщила о росте добычи по итогам пяти месяцев 2017 г. на 15,7% до 198,5 млрд куб.м газа, что, исходя из расчетов «Интерфакса», означает рост майских объемов добычи на 30,5%. Таким образом, добыча концерна растет уже седьмой месяц подряд. Демонстрируемая на данный момент динамика добычи - самая высокая за этот год.

Объем экспорта «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за первые пять месяцев на 13,3% превысил показатель прошлого года. В абсолютных цифрах увеличение составило 9,5 млрд куб. м, потребителям поставлено 81,2 млрд куб. м газа, сообщил «Газпром».

В частности, значительно выросли поставки в Северо-Западную и Центральную Европу. Например, в Германию - на 15,6%, Данию - на 13,6%, Австрию - на 79,5%, Чехию - на 14,5%, Словакию - на 21,7%.

Существенный рост импорта российского газа продемонстрировали также Турция (на 22,6%) и страны Южной и Юго-Восточной Европы: в том числе Болгария - на 14,5%, Греция - на 8,6%, Венгрия - на 37,3%, Сербия - на 42,2%.