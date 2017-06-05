Владимир Махлай отрицает продажу 71,5% акций «Тольяттиазота»

Никаких переговоров о продаже доли в «Тольяттиазоте» не ведется, заявил Владимир Махлай в разговоре с Forbes. Он отметил, что узнал о продаже 71,5% акций компании из СМИ. «Это [про продажу] говорят те, кому это выгодно, а мне ни $2 млрд, ни $200 млрд, ни $300 млрд не нужно», – добавил он.

Владимир Махлай считает, что его сын Сергей «никогда» акции предприятия не продаст. «Потому что это моя кровь», — заявил он Forbes. Вместе с тем Махлай отметил, что в последнее время с сыном не встречался и тот ему не звонил.

О том, что «Тольяттиазот» выставлен на продажу, ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на четырех топ-менеджеров крупных компаний, которые получали предложение приобрести акции, двух федеральных чиновников и одного банкира.