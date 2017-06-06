Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 6 июня 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп не будет пытаться запретить экс-директору ФБР Джеймсу Коми дать показания конгрессу на этой неделе по поводу расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США читать на WSJ.com

Сотрудницу агентства национальной безопасности США (АНБ) Риалити Уиннер арестовали в выходные и обвинили в утечке в СМИ информации о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Одним из поводов разрыва рядом арабских стран дипломатических отношений с Катаром стало решение последнего заплатить около $1 млрд связанным с «Аль-Каидой» (запрещена в России) боевикам за выкуп заложников, в том числе членов катарской королевской семьи читать на FT.com

Калифорния, Нью-Йорк и еще 10 штатов США сформировали альянс с целью сократить вредные выбросы согласно условиям Парижского соглашения по климату несмотря на решение президента Дональда Трампа не выполнять его читать на FT.com

Высший избирательный суд Бразилии во вторник начнет разбирательство по делу, в результате которого Мишел Темер может быть отстранен от должности президента. Его и бывшего президента Дилму Руссефф обвиняют в незаконном финансировании ее президентской кампании 2014 г. читать на WSJ.com

Экономика

За последние полвека было три периода, когда безработица в США была такой же низкой, как сейчас. Каждый раз за этим следовали серьезные экономические проблемы, в частности крах доткомов и рынка недвижимости читать на WSJ.com

Новые экономические данные Японии подтверждают, что низкая безработица в стране не приводит к росту зарплат. Экономисты затрудняются объяснить этот феномен читать на WSJ.com

Инвесторы стремятся защититься от падения курса фунта стерлингов на фоне приближения досрочных парламентских выборов в Великобритании. В апреле казалось, что правящая консервативная партия уверенно победит, но затем лейбористы значительно сократили отставание, поэтому возможны различные сценарии читать на WSJ.com

Венесуэла пытается перепродать с большой скидкой облигации на $5 млрд, которые изначально были выпущены в декабре через китайского брокера. Правительство страны отчаянно нуждается в финансировании, но облигации могут привлечь склонных к риску инвесторов читать на WSJ.com

Индустрия

Малазийский лоукостер AirAsia надеется, что его бизнес-модель поможет ему заполучить долю на растущем рынке Китая. Сейчас на долю бюджетных авиалиний приходится только 7% внутренних авиарейсов в стране. Но AirAsia может оказаться трудно конкурировать с китайскими государственными авиакомпаниями читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Председатель Европейского совета Дональд Туск в письме Еврокомиссии призвал увеличить контроль над «Северным потоком — 2». Он опасается, что газопровод усилит зависимость ЕС от российского газа читать на FT.com

Финансы

Инвесторы призывают изменить традиционную модель комиссионных хедж-фондов — 2% за управление и 20% за результаты. Они считают, что она стимулирует управляющих больше думать о привлечении средств, а не улучшении результатов читать на FT.com

Положение некоторых проблемных банков Южной Европы усугубляется. Акции испанского Banco Popular подешевели примерно вдвое с конца мая, а итальянское правительство готовится взять под свой контроль Monte dei Paschi di Siena читать на WSJ.com

Верховный суд США постановил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) должна в течение пяти лет, а не неограниченного срока предъявлять обвинения подозреваемым в мошенничестве с целью изъять незаконную прибыль читать на WSJ.com

Дональд Трамп номинирует на пост руководителя Управления контроля денежного обращения США (OCC) Джозефа Оттинга, который вместе с нынешним министром финансов Стивеном Мнучином руководил банком OneWest читать на FT.com

В Польше банки, а не стартапы являются лидерами в финансово-технологических инновациях. Отчасти это связано с высокой конкуренцией в польском банковском секторе читать на FT.com

Технологии

Apple в понедельник представила умный спикер HomePod, который должен будет конкурировать с аналогичными устройствами Amazon и Alphabet читать на WSJ.com читать на FT.com

Apple представила новый iPad Pro в надежде повысить продажи когда-то популярных планшетов читать на WSJ.com

Apple представила новую платформу дополненной реальности Arkit, которая будет присутствовать в новой операционной системе iOS 11 читать на FT.com

Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook – пять самых дорогих брендов, согласно рейтингу BrandZ читать на FT.com

Словакия становится «Кремниевой долиной» Центральной Европы. Местная компания Aeromobil разрабатывает летающие автомобили, а также Словакия хочет стать площадкой для тестирования Hyperloop читать на FT.com читать на FT.com

Террористы по-прежнему успешно пользуются интернетом для общения друг с другом и вербовки новых последователей несмотря на попытки технологических компаний бороться с этим читать на WSJ.com

Китайская LeEco пыталась завоевать рынки США, став Apple, Amazon, Netflix, Tesla и Disney в одном лице. Но ее стратегия провалилась, и теперь у компании долги и проблемы с финансированием читать на FT.com

Потребительский рынок

Результаты нового исследования ставят под сомнение, насколько оправдана высокая стоимость нового лекарства от рака компании Roche, являющегося комбинацией двух ее лекарств читать на WSJ.com

Микки Дрекслер уйдет с поста гендиректора модного ритейлера J Crew. Он руководил компанией 14 лет, но в последнее время ее продажи снижаются читать на WSJ.com читать на FT.com

Недвижимость

В России тоже развивается онлайн-торговля, благодаря чему растет спрос на склады. Но их операторы сталкиваются со специфическими проблемами в стране читать на WSJ.com

Компания Trump Hotels выходит на относительно скромный сегмент гостиничного рынка США с новыми, менее люксовыми брендами читать на WSJ.com

Недвижимость в центре Лондона стала менее привлекательной для европейских инвесторов после Brexit. На их долю пришлось лишь 8% покупок в I квартале, и они впервые перестали быть крупнейшей группой иностранных покупателей читать на FT.com

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