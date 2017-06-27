«Русснефть» планирует закрыть сделку по покупке активов «ФортеИнвеста» до конца года

«Русснефть» рассчитывает закрыть сделку по покупке добычных активов «ФортеИнвеста» в Оренбуржье до 2017 г. «Раньше речь шла о (закрытии сделки) 1 апреля, мы не думали, что переговоры с кредиторами так затянутся, но у нас в планах закрыть сделку до конца года», – сообщил президент «Русснефти» Евгений Толочек.

При этом совладелец «Русснефти» Михаил Гуцериев отметил, что сделка будет закрыта, «когда будут дополнительные деньги».

Кроме того, Гуцериев заявил о нецелесообразности объединение «Нефтисы» и «ФортеИнвеста», хотя год назад он допускал консолидацию «Русснефти» с «Нефтисой» и «ФортеИнвестом». «Нет смысла (объединять "Нефтису" и "ФортеИнвест"). "Нефтиса" живет своей жизнью, со своими запасами, своей добычей, у неё большое будущее, большие месторождения. Синергии от этого не будет. Мы считаем, что у каждого свой путь, свои запасы», – отметил он.