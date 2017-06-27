«Русснефть» сделает все, чтобы не попасть под санкции

Сейчас около 60% акций «Русснефти» принадлежат Михаилу Гуцериеву и его семье, 25% у трейдера Glencore, 15% находятся в свободном обращении М. Стулов / Ведомости

Сегодня «Русснефть» провела в Москве первое годовое собрание акционеров после IPO. Кворум для собрания есть – 80,65% от голосующих акций.

Собрание открыл основной акционер и председатель совета директоров компании Михаил Гуцериев. По его словам, 2016 год был поворотным для «Русснефти». Компания в ноябре провела IPO. «Мы шли к этому 15 лет», – сказал он. «Русснефть» – одна из немногих компаний, которая была создана не путем приватизации, а собрана по кирпичикам, отметил Гуцериев.

Акционеры на собрании спрашивали про санкции и ограничение добычи. Президент «Русснефти» Евгений Толочек отметил, что западные санкции напрямую не влияют на компанию, но в целом влияют на всех. По его словам, компания делает все, чтобы ни физические лица, представляющие «Русснефть», ни сама компания не попали под санкции.

По словам Толочека, совокупная добыча компании в 2017 г. составит более 8 млн т с учетом приобретения новых активов в Оренбургской области и Азербайджане. «Русснефть» выполняет соглашение об ограничении добычи, доля сокращения в этом году составит 200 000 т. Кроме того, компания останавливает самые низкорентабельные скважины: из планируемых к остановке 122 остановлено уже 76 скважин, добавил Толочек.

«Русснефть» планирует к 2021 г. достичь показателя чистый долг/EBITDA в 2,2, рассказала старший вице-президент компании Ольга Прозоровская. Отвечая на вопрос акционеров, она рассказала, что банки-кредиторы установили два конвента: чистый долг/EBITDA не более 3,5 и отношение процентов к долгу не более 3. «Мы ни разу ковенанты не нарушили», – отметила она.

Е. Разумный / Ведомости 1/4 Е. Разумный / Ведомости 2/4 Е. Разумный / Ведомости 3/4 Е. Разумный / Ведомости 4/4

Компания пока не использует инструменты хеджирования падения цен на нефть и валютных рисков, но планирует заключить такой договор, так как это предусмотрено договором с ВТБ, добавила Прозоровская. Такие операции очень рискованные, отметил Гуцериев. По его словам, он один раз захеджировал риск и выиграл $700 млн: «Это надо чувствовать рынок. Мы очень консервативные в этом вопросе... А зарегистрироваться, как хочет банк, и думать: повезет, не повезет – играть в ромашку. Так мы не работаем». Банки-кредиторы установили два конвента, добавил он.

В прошлом году на Московской бирже было размещено 20% обыкновенных акций «Русснефти» по 550 руб. за бумагу. Сумма сделки составила 32,4 млрд руб. Бумаги продавала инвесторам подконтрольная семье Михаила Гуцериева кипрская Belyrian Holdings Ltd.

С момента размещения капитализация «Русснефти» выросла на 8% до 176,8 млрд руб. на Московской бирже.

О новых акционерах известно немного. Бумаги купили преимущественно российские инвесторы, было немного иностранцев, в том числе из Азии, рассказывали организаторы. При этом около 10% спроса обеспечили физические лица, от них поступило около 2000 заявок. Толочек в ходе IPO приобрел 0,0005% компании, гендиректор «Нефтисы» и член совета директоров «Русснефти» Андрей Зарубин – 0,0006%, раскрывала компания. На собрание пришло немного акционеров. В основном физические лица, они получали только бюллетень для голосования, юридические лица получали пакет с материалами к собранию.

Сейчас около 60% акций «Русснефти» принадлежат Михаилу Гуцериеву и его семье, 25% у трейдера Glencore, 15% находятся в свободном обращении.

Акционерам предложено утвердить дивиденды в размере $0,40803 на одну привилегированную акцию по курсу ЦБ на дату фактической выплаты дивидендов. На дивиденды может быть направлено $40 млн. Владельцы обыкновенных акций дивиденды не получат.

В совете директоров «Русснефти» 13 человек (четыре независимых директора). В новый совет вместо первого вице-президента «Русснефти» Олега Гордеева предлагается включить кандидатуру гендиректора «Финансовая группа "Сафмар» Авета Миракяна.

В течение часа акционеры рассмотрели все вопросы. Пока подсчитывали голоса, Гуцериев предоставил слово независимому директору «Русснефти» Сергею Степашину. Он возглавляет наблюдательный совет Фонда ЖКХ. «Я так понимаю, Михаил Сафарбекович решил заполнить паузу. Я бы тоже предложил ему прочитать стихи или спеть что-нибудь», – пошутил он. Потом Степашин рассказал о программе переселения из аварийного жилья и капитального ремонта жилья. Гуцериев спросил, придет ли то время, когда в России не будет деревянных домов. По словам Степашина, фонд предложит президенту Владимиру Путину за 6–7 лет кардинально изменить ситуацию с качеством жилья.

Активный год Михаила Гуцериева