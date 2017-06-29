Льготы для обводненных месторождений нефти внесены в правительство

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Минэнерго России внесло в правительство законопроект, предусматривающий предоставление налоговых льгот для обводненных месторождений, сообщил ТАСС первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер. «Да, внесли», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и Минфину совместно с отраслевыми компаниями доработать и внести в правительство законопроект о стимулировании разработки обводненных месторождений.

На фоне разработки законопроекта о введении налога на добавленный доход (НДД) для нефтяной отрасли «Роснефть» попросила снизить на 50% налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Самотлорского месторождения. Вслед за «Роснефтью» льготы для обводненных месторождений попросили «Газпром нефть» и «Лукойл».

Предполагается, что НДД в пилотном режиме заработает с 2018 г. В отличие от налога на добычу полезных ископаемых, НДД будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку.

Проект предусматривает добровольный переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн т. По оценке Текслера, под льготы подпадают месторождения, суммарно дающие около 35 млн т нефти в год.