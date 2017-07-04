Мэрия Москвы уличила 57 гостиниц в завышении цен перед Кубком конфедераций

Перед Кубком конфедераций в Москве 57 гостиниц завышали цены в среднем на 20–30%, выяснил городской департамент спорта и туризма. Об этом сообщает портал мэрии со ссылкой на результаты мониторинга отелей, который проводится департаментом с 18 мая по 2 августа. Результаты первого месяца проверок представил руководитель департамента спорта и туризма Николая Гуляев.

Среди нарушителей было 35 гостиниц с тремя-четырьмя звездами, 14 2-звездочных отелей и одна гостиница с одной звездой, а также семь 5-звездочных. Их владельцы получили предупреждения, что нужно скорректировать цены на сайтах бронирования. Во время Кубка конфедераций это успели сделать 30 из 57 гостиниц. Всем нарушителям предстоит проверка межведомственной рабочей группы, в которую помимо департамента спорта и туризма города вошли представители префектур, ГУ МВД по Москве и Роспотребнадзора.

Правительство постановлением от 10 февраля 2016 г. установило максимальную стоимость гостиничного обслуживания во всех городах, которые принимают матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 г., напоминает портал мэрии. Цены фиксируются за месяц до начала соревнований и должны сохраняться на этом уровне во время соревнований и в течение месяца после их завершения. Максимальная стоимость гостиничного обслуживания зависит от категории отеля и типа номера.