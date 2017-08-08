Товарооборот между Россией и Китаем в январе – июле вырос на 25,5%

Торговый оборот между Россией и Китаем в январе – июле увеличился на 25,5% в годовом выражении до $46,82 млрд, передает ТАСС со ссылкой на доклад Главного таможенного управления КНР.

За указанный период объем экспорта из Китая в России увеличился на 21,8% и составил $23,39 млрд. При этом объем импорта российских товаров в КНР за то же время вырос на 29,5% до $23,43 млрд.

В июле 2017 г. торговый оборот между двумя странами составил $7,02 млрд. В Россию было экспортировано китайских товаров на сумму $3,96 млрд, а импорт из России в Китай составил $3,06 млрд.