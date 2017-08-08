Управляющий брендом Трампа зарегистрировал в Макао четыре товарных знака

Американская компания DTTM Operations LLC, управляющая брендом президента США Дональда Трампа (Trump Brand), получила разрешения на четыре дополнительных товарных знака на территории Макао - специального административного района Китая, широко известного как единственная легальная игорная зона КНР.

Как пишет The Wall Street Journal, власти Макао одобрили заявки еще 7 июня, но официальные документы появились в сети лишь сейчас.

Товарные знаки предполагают потенциальное использование имени Трампа в связи с казино, а также гостиницами и другими проектами в сфере недвижимости. Хотя нет полной уверенности в том, что в Макао появится отель или игорный дом с брендом Трампа, подобный шаг вновь подстегнул опасения, что американский президент получает экономическую выгоду от иностранных государств.

Ранее Трамп утверждал, что передал весь бизнес сыновьям, и юристы семьи утверждали, что компании не будут стремиться к новым сделкам за рубежом.