Бывшего руководителя нефтяной компании Pemex вызвали в генпрокуратуру Мексики на допрос

Генпрокуратура Мексики вызвала на допрос бывшего руководителя мексиканской нефтяной компании Pemex Эмилио Лосойю, который подозревается в причастности к коррупционной схеме, организованной бразильской компанией Odebrecht. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на телеканал Telesur. Допросят Лосойю 17 августа. По мнению следствия, он мог получить взятку в $10 млн от Odebrecht за помощь этой компании в получении тендера на $115 млн по перестройке НПЗ в мексиканском штате Идальго.

В Бразилии ранее суд инициировал расследование в отношении примерно трети действующих министров после получения информации о коррупции от строительного гиганта Odebrecht. Коррупционный скандал в этой стране не стихает уже три года и привел к импичменту президента, тюремным приговорам десяткам топ-менеджеров компаний и расследованию в отношении многих депутатов и министров, он рушит тесные связи между крупным бизнесом и политиками, формировавшиеся десятилетиями. Лидеры бизнеса, надеясь избежать тюремного заключения, все чаще заключают сделки со следствием и дают показания на своих бывших партнеров во власти.