РЖД планирует купить у Siemens дополнительные «Сапсаны»

Скандал, связанный с поставкой в Крым газовых турбин Siemens, не отразится на сотрудничестве германской компании с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин на форуме «Территория смыслов».

«Более того: мы планируем увеличить (количество) поездов типа "Сапсан"», - сказал Мишарин. Он напомнил, что компании имеют обширную программу сотрудничества - например, в сфере создания подвижного состава и систем автоматики.

Ранее концерн Siemens, работающий в России более 160 лет, пересмотрел формат работы в России и обозначил более жесткие рамки дальнейшего сотрудничества с энергетиками из-за ситуации вокруг поставок турбин для теплоэлектростанций в Крыму. Концерн заявил 21 июля, что все четыре газотурбинные установки для крымских тепловых электростанций (ТЭС) оказались производства Siemens и были поставлены на полуостров в обход санкций Евросоюза. Компания через суд намерена добиваться возврата генерирующего оборудования.

Кроме энергетических проектов Siemens сотрудничает с Россией в транспортной отрасли: с 2010 г. под Екатеринбургом работает совместное предприятие концерна и группы «Синара» (доля каждого - 50%) «Уральские локомотивы», на котором организовано производство скоростного поезда «Ласточка». Также РЖД закупает у Siemens AG поезда «Сапсан».