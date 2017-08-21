РЖД не исключает возвращения «Сапсанов» на маршрут Москва – Нижний Новгород

РЖД допускает возвращение «Сапсанов» на маршрут Москва – Нижний Новгород, говорится в корпоративной газете компании со ссылкой на заместителя начальника оперативно-распорядительного отдела дирекции скоростного сообщения – филиала РЖД – Сергея Попова.

По его словам, с 2010 по 2015 г., когда «Сапсан» курсировал на участке Москва – Нижний Новгород, их заполняемость составляла в среднем 85–86%. За это время перевезено более 1,6 млн человек, отметил он.

С 1 июня 2015 г. на маршруте Москва – Нижний Новгород курсируют скоростные поезда «Стриж» (производства испанской Talgo), которые заменили на этом направлении высокоскоростные поезда «Сапсан» (производства германского концерна Siemens). РЖД сообщала, что в летнем расписании 2017 г. «Стрижи» ежедневно будут выполнять в каждую сторону по пять рейсов. До 1 мая количество рейсов этих поездов зависело от дня недели – от трех до семи рейсов в день.

Между тем в июне текущего года один из поездов «Стриж» был снят с маршрута Москва – Нижний Новгород в связи с аварией и заменен на электропоезд «Ласточка».