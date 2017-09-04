Работники McDonald's в Великобритании проведут забастовку впервые за 43 года

Работники McDonald's в Великобритании выйдут на забастовку впервые с 1974 г., когда компания только начала работать в стране, в знак протеста против низкой оплаты труда и отсутствия гарантий трудоустройства, пишет The Guardian. В понедельник в забастовке примут участие 40 работников двух заведений McDonald's – в Кембридже и Крейфорде (пригород Лондона).

Как заявил один из старейших профсоюзов Великобритании – Союз пекарей, работников пищевой отрасли и смежных специальностей, работники McDonald's требуют повышения оплаты труда как минимум до 10 фунтов стерлингов в час, уверенности в продолжительности рабочего времени и признания членства в профсоюзе.

McDonald's в Великобритании активно использует договоры с сотрудниками без указания минимальной продолжительности рабочего времени (zero-hours contracts): почти 83 000 сотрудников, или три четверти персонала сети в стране, работают на основе таких контрактов. Подобные договоры повышают гибкость управления персоналом для работодателя, но создают существенные возможности для злоупотреблений и эксплуатации сотрудников.

По словам одного из участников забастовки, ему платят 7,6 фунта в час на основании такого договора, в среднем он работает 35 часов в неделю, но на жизнь едва хватает даже с учетом того, что питается в McDonald's он бесплатно.

В поддержку забастовки выступил лидер лейбористов Джереми Корбин.

McDonald's ссылается на то, что доля бастующих от общего числа сотрудников слишком невелика, поэтому спор будет рассматриваться в рамках внутренней процедуры. По данным компании, в Великобритании работает 1249 заведений McDonald's, численность персонала которых составляет около 115 000 человек. McDonald's утверждает, что 86% из них добровольно согласились на контракты без указания минимальной продолжительности рабочего времени.

В минувшую субботы лейбористы и члены профсоюза провели акцию протеста перед британской штаб-квартирой McDonald's.