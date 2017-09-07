«Транснефть» планирует переехать в «Москва-сити» в начале 2018 года

Президент и председатель правления «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что компания завершила покупку офиса Evolution Tower в «Москва-сити». «Офис, да, приобрели. Полным ходом идут работы по его подготовке», – сказал он.

По словам Токарева, переезд планируется в феврале – марте 2018 г.

Ранее он сообщал, что помещение общей площадью 20 000 кв. м рассчитано на 600 рабочих мест. Штат центрального аппарата «Транснефти» насчитывает более 1000 сотрудников. Офисы компании расположены в разных районах Москвы.