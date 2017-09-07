Новак заявил о готовности сохранить транзит газа через Украину

Россия готова сохранить часть транзита газа через Украину, если это окажется выгоднее, чем поставлять газ по новым газопроводам - «Турецкому потоку» и «Северному потоку - 2», заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью РБК-ТВ.

Однако, по словам министра, по текущим расчетам стоимость транспортировки газа по новым газопроводам намного выгоднее.

«Сейчас все планы по строительству новых газопроводов исходят из того, что новые проекты будут построены до конца 2019 г. - и "Северный поток - 2", и "Турецкий поток". Хочу отметить, чем так интересен, важен и коммерчески привлекателен проект "Северный поток - 2". Во-первых, это более короткий вариант поставки газа в Европу, кроме того, добыча газа сместилась из Западной Сибири на север России - и это уже экономия для потребителей и для транспортирующей организации. Второе, при строительстве новой инфраструктуры сейчас применяются самые современные технологии. А старая инфраструктура, построенная 50-60 лет назад, сейчас требует модернизации, которой, к сожалению, сегодня мы не видим. То есть затраты на транспортировку газа по новой инфраструктуре по себестоимости на 1000 кубометров будут почти в два раза дешевле», - рассказал министр.

Контракт на транзит газа через Украину истекает в конце 2019 г. Президент Украины Петр Порошенко в четверг предложил изменить принцип транзита и предоставлять услуги по транспортировке российского газа через украинскую территорию не «Газпрому», а его европейским покупателям.