Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 13,15 млрд рублей для инвестпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился увеличить уставный капитал РЖД на 13,15 млрд руб. для осуществления инвестиционных проектов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Уставный капитал ОАО «РЖД» увеличен на 13,15 млрд руб. для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

В частности, 3,74 млрд руб. будет направлено на реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На строительство дополнительных остановок Московской железной дороги и интеграцию Савеловского направления МЖД и Московского центрального кольца будет направлено 9,41 млрд руб. Соответствующие средства предусмотрены в бюджете на 2017 г.