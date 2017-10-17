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Нефтяники пожаловались Медведеву на налоговую дискриминацию из-за «Роснефти»

Руководители трех крупнейших после «Роснефти» нефтяных компаний России – «Лукойла», «Сургутнефтегаза и «Газпром нефти» – Вагит Алекперов, Владимир Богданов и Александр Дюков попросили премьер-министра Дмитрия Медведева о «справедливом» предоставлении налоговых льгот для обводненных месторождений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное письмо руководителей трех нефтяных компаний.

В письме взамен на стимулирование высокообводненных месторождений по универсальному принципу компании обещают увеличить инвестиции в бурение и, как следствие, и налоговые поступления в бюджет.

Руководители трех нефтяных компаний напоминают, что сейчас правительство договорилось с «Роснефтью» о снижении НДПИ для Самотлорского месторождения на 35 млрд руб. ежегодно в течение 10 лет. Взамен «Роснефть» взяла обязательства по увеличению добычи и налогов на Самотлоре, но деталей не раскрыла. Другие нефтяные компании подобных льгот не получили.

По мнению авторов письма, предоставление такой льготы «Роснефти» нарушает основные положения налогового законодательства в части запрета на установление «дифференцированных ставок налогов и сборов, налоговых льгот в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала». Они также предупреждают, что из-за такой избирательности пострадает использование сырьевого потенциала Западной Сибири, где располагаются их обводненные месторождения.