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Вексельберг увеличил долю в уставном капитале компании «Т плюс» до 51,93%

Виктор Вексельберг увеличил свою долю в уставном капитале компании «Т плюс» с 11,06 до 51,93%. Он владеет указанным пакетом акций косвенно, через подконтрольные ему ООО «Ренова», ООО «Ренова-холдинг рус», Integrated Energy Systems Limited (Кипр), Brookweed Trading Limited (Кипр) и ЗАО «КЭС-холдинг».

ГК «Ренова» — ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, на транспорте, в энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (в странах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке и США).

Основной вид деятельности ПАО «Т плюс» — производство тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение бытовых и промышленных потребителей.