Компания Вексельберга вложит 6 млрд рублей в промышленный интернет вещей
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Холдинг «Ренова» займется промышленным интернетом вещей. Специально созданная дочерняя компания «Цифра» вложит в эти технологии 6 млрд руб., сообщил ее представитель. Возглавит компанию бывший директор IT-кластера «Сколково» и российского офиса немецкого производителя систем управления предприятием SAP Игорь Богачев.
Цифровизация способна повысить эффективность добычи нефти и газа, но кардинально изменить бизнес-модель не способна, пишут аналитики McKinsey. А в обрабатывающей промышленности (с большой трудоемкостью и технологическим отставанием) внедрение технологий сулит прирост эффективности на каждом этапе создания добавленной стоимости – от ускорения разработки и вывода на рынок новых продуктов до повышения эффективности планирования и контроля качества продуктов. По прогнозу McKinsey, к 2025 г. эффект от новых технологий в России будет составлять от 1,3 трлн до 4,1 трлн руб. в год. Эта сумма складывается из удлинения жизненного цикла оборудования, оптимизации товарных запасов, управления производством.
Речь идет о технологиях мониторинга оборудования, например турбин, а также умного сельского хозяйства и предсказания качества продукции, объясняет представитель «Цифры». Компания поделит инвестиции примерно пополам и будет и создавать собственные продукты (у нее есть центр разработок в «Сколково», а Т1 и «Ротэк» уже предлагают систему мониторинга транспорта и прогнозную аналитику энергетического оборудования), и инвестировать в чужие разработки, продолжает представитель «Цифры», одна такая сделка уже есть – с системой мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер». Сколько инвестировано, он не говорит, но обещает, что к концу 2019 г. будет 850 млн руб.
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