Москва выберет стандарт интернета вещей

Стандарт NB-IoT, рекомендованный ассоциацией 3GPP, позволяет организовывать доступ к интернету вещей на базе действующих сотовых сетей, что значительно снижает стоимость строительства инфраструктуры Андрей Гордеев / Ведомости

Московские власти планируют протестировать различные технологии связи для умного города и интернета вещей. Об этом рассказала «Ведомостям» руководитель направления по взаимодействию с бизнес-сообществом департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена Новикова.

Программа информатизации Москвы «Информационный город» на 2012-2018 гг. (ее бюджет – 330 млрд руб., из которых непосредственно на IT из городского бюджета выделено 216 млрд руб.) подходит к концу – планируется, что новая программа будет предусматривать развитие умного города, интернета вещей (Internet of Things, IoT) в Москве, отметила она. Прежде чем говорить о конкретных проектах, надо обкатать инфраструктурные решения и технологии, на которых может работать городской IoT, считает Новикова.

Как наиболее перспективные пока рассматривается два стандарта: NB-IoT и LoRaWAN (LoRa) – их локальным тестированием займутся МТС и «Эр-телеком холдинг». О результатах тестирования можно говорить через полгода-год – за это время список интересных городу технологий может расшириться, уверена Новикова. По ее словам, затрат из бюджета города тесты не потребуют: московские власти окажут операторам организационную и инфраструктурную поддержку. Город открыт для сотрудничества и с другими операторами и вендорами, подчеркивает руководитель направления.

«Эр-телеком холдинг» действительно договорился с ДИТ о локальном тестировании LoRaWAN, передал «Ведомомстям» президент компании Андрей Кузяев. Детали проекта он не комментирует. По словам представителя МТС Дмитрия Солодовникова, датчики, которые оператор установит в жилых и нежилых помещениях и, возможно, на машинах коммунальных служб, будут измерять уровень шума в городских кварталах, контролировать расход воды и электричества в квартирах, регулярность вывоза мусора, включать и выключать освещение во дворах. На первых этапах тестирования датчиков будут десятки, а к концу - уже тысячи, обещает он.

Эффект, которые позволит достичь IoT в городском хозяйстве, Новикова оценить затруднилась. Эффект от внедрения IoT в России через 4–5 лет может составить 0,8–1,4 трлн руб. за счет роста производительности труда на 10–25%, а также снижения затрат на 10–20%, упоминал в письме президенту России Владимиру Путину бывший президент «Ростелекома» Сергей Калугин.

Стандарт NB-IoT, рекомендованный ассоциацией 3GPP, позволяет организовывать доступ к интернету вещей на базе действующих сотовых сетей, что значительно снижает стоимость строительства инфраструктуры, отмечает председатель технического комитета «Кибер-физические системы» при Росстандарте Никита Уткин. Соответственно, в его продвижении заинтересованы, в первую очередь, сотовые операторы, говорит он. LoRa-системы при этом работают на частоте 868 МГц, использование которых не лицензируется, например в Европе, утверждает Уткин. Это дает возможность выйти в сегмент интернета вещей не только сотовым операторам, но и другим участникам рынка, объясняет он.

Фактически использование LoRA положит конец монополии сотовых операторов на рынке мобильного интернета для связи между автоматическими устройствами, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

С одной стороны, строить NB-IoT на базе существующих LTE-сетей операторам получится дешевле, считает Новикова. С другой стороны, в Европе пока значительно больше операторов и пользователей LoRa, чем NB-IoT, говорит она.

Технологии в диапазоне 860-870 МГц, где не требуется лицензий, особенно эффективны для IoT систем - в мире уже функционируют десятки миллионов устройств в этих диапазонах, рассказывал ранее «Ведомостям» управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. Сети в этом диапазоне строят даже сами мобильные операторы, например Orange во Франции или Tele2 в Швеции, хотя могли бы теоретически использовать существующую радиосеть для проектов IoT, говорил он.

«Ростелеком» планирует создать опытную зону сотовой связи пятого поколения (5G) в Татарстане, в Иннополисе, — на ней планируется испытывать и решения в сфере интернета вещей, говорит представитель компании Валерий Костарев. Сеть нового поколения будет активно задействована в таких направлениях, как интернет вещей, умный город, умный дом, умный транспорт и др., для фиксации и передачи параметров и данных от самых различных устройств, уверен он.

С точки зрения массового применения «Мегафон» делает ставку на стандарт NB-IoT, говорит его представитель Юлия Дорохина. Он работает в лицензируемом диапазоне частот - этим гарантирована надежность, безопасность и непрерывность передачи данных, отмечает она. В марте 2017 г. «Мегафон» демонстрировал работу умных счетчиков для ЖКХ на базе NB-IoT, а в мае подписал соглашение с Иннополисом о создании пилотной зоны стандарта и договорился применить умное решение на практике, напоминает Дорохина.

По мнению Уткина, начинать строительство инфраструктуры умного города с выбора единственного стандарта связи - спорное решение. Обычно оно начинается с решения вопроса, зачем это нужно, кто будет пользоваться этой инфраструктурой, создания общей, базовой архитектуры информационной системы - а стандарты выбираются или разрабатываются уже потом, отмечает он. В случае если вся система будет неэффективной и нерабочей, от выбранного стандарта мало что будет зависеть, уверен Уткин.