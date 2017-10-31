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Суд отклонил кассацию АФК «Система» на арест ее активов

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге не удовлетворил кассации АФК «Система» и ее «дочки» АО «Система-инвест» на отказ судов нижестоящих инстанций снять арест с активов корпорации по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб. Это сообщает «Интерфакс». Суд оставил без изменений определение Арбитражного суда Башкирии от 12 июля 2017 г. и постановление Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда от 11 сентября по тому же делу.

Будет ли АФК обжаловать это решение, в компании еще не решили, сказал журналистам представитель «Системы».

17 октября Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел и отказал в удовлетворении похожих кассаций «Системы» и ее «дочки» на определение судов нижестоящих инстанций о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на активы компании. Жалобы касаются, по сути, одного решения, но не объединены в одно производство и поэтому рассматривались в разное время.

«Роснефть» ранее обратилась в суд для взыскания с АФК 170,6 млрд руб. Компания считает, что понесла такие убытки из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 г. По ходатайству истца были арестованы активы «Системы» – 31,76% ПАО «МТС», 100% «Медси» и 90,47% БЭСК. Арест коснулся активов общей стоимостью 185 млрд руб., т. е. с запасом почти в 15 млрд руб. к первоначальной сумме требований.

23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» и взыскал с АФК 136 млрд руб. Обе стороны обжаловали это решение.