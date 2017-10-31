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«Аэрофлот» снизил прибыль в 1,7 раза при росте пассажиропотока

«Аэрофлот» снизил прибыль по РСБУ за январь-сентябрь 2017 г. в 1,7 раза до 25,5 млрд руб., выручка за этот период увеличилась на 3,8% до 340,7 млрд руб., следует из отчета авиакомпании. При этом «Аэрофлот» за 9 месяцев перевез на 14,2% больше пассажиров - 24,8 млн.

Базовая прибыль на одну акцию составила 23 руб. против 38,58 руб. на конец сентября прошлого года.

Коммерческие расходы за отчетный период выросли на 4,2% до 23,5 млрд руб., управленческие - остались примерно на прошлогоднем уровне, составив 7,8 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на конец сентября 2017 г. составили 9,05 млрд руб. против 17,74 млрд руб. в начале года. Краткосрочные обязательства «Аэрофлота» выросли с 79,58 млрд руб. до 86 млрд руб.

«Аэрофлот» - крупнейшая группа авиакомпаний в России. Объединяет одноименного перевозчика, работающего в премиальном сегменте, а также дочерние компании «Россия» (средний сегмент), «Победа» (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке «Аврору». Основной акционер - Росимущество (51,2%), 3,5% владеет госкорпорация «Ростех», 5,6% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту «Аэрофлота», 45,8% находятся в свободном обращении.