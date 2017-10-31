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Суд в Подмосковье признал экс-руководителя «Нафтогаза» банкротом

Бывший председатель правления украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» Игорь Бакай признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Московской области, передает ТАСС.

«Суд признал Бакая несостоятельным и ввел в отношении него процедуру банкротства гражданина», - рассказали агентству в суде. Суд постановил реализовать до 14 марта 2018 г. имущество Бакая, на этом настаивали кредиторы. «Судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры реализации имущества назначено на 15 марта 2018 г.», - уточнили в арбитраже, отметив, что решение по делу было вынесено еще 27 сентября.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Бакай обвиняется в хищении 630 млн руб. у компании «Металлоинвест», принадлежащей Алишеру Усманову. 27 октября Таганский суд Москвы заключил Бакая под стражу до 12 ноября.

В свою очередь в МВД отметили, что по факту мошенничества с договором займа возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК. Адвокат Усманова Генрих Падва заявил, что ничего не знает об этом деле.