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СКР проверяет информацию об угрозе столкновения лайнера со снегоуборщиком в «Шереметьево»

Управление СКР на транспорте проверяет информацию СМИ об угрозе столкновении лайнера со снегоуборочной техникой в московском аэропорту «Шереметьево». «Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех участников инцидента, их действиям будет дана правовая оценка», - говорится в сообщении СКР.

Также проверку проводит московская транспортная прокуратура. «При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», - отметили в прокуратуре.

Об угрозе столкновения лайнера со снегоуборщиком ранее сообщил телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал Mash. Самолет, вылетавший в Петербург, начал разгоняться, когда его остановил диспетчер. По данным РЕН ТВ, разрешение на взлет было отдано по ошибке, на полосе в этот момент убирали снег.