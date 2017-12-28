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«Дикси» вводит усиленный режим охраны в магазинах

Сеть продуктовых магазинов «Дикси» с 28 декабря по 9 января вводит усиленный режим охраны и антитеррористической защищенности в супермаркетах. Речь также идет и о прилегающий к магазинам территории, передает ТАСС со ссылкой на представителя сети Владимира Русанова.

Такие меры безопасности вводятся из-за взрыва, накануне произошедшего в петербургском магазине сети «Перекресток».

В течение рабочего дня сотрудники магазинов и охранники обходят территории магазинов на предмет выявления забытых и подозрительных вещей, каждый час проверяются содержимое ячеек в камерах хранения, а также следят за кассовой зоной на предмет оставленных вещей.

Ранее в «М.Видео» сообщили, что в период новогодних праздников вводится особый режим охраны.

27 декабря в результате взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге пострадали 14 человек, на данный момент шестеро из них проходят лечение в больнице. По факту взрыва самодельного устройства с поражающими элементами Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц опасным способом». В четверг глава государства Владимир Путин назвал происшедшее терактом.