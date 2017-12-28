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«Роснефть» просит изменить условия аукциона на газовые активы «Алросы»

«Роснефть» направила письмо в Минфин и Росимущество с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы «Алросы». По мнению нефтяной компании, они не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации об активах несет риски для покупателей, передает ТАСС со ссылкой на письмо «Роснефти».

«Просим рассмотреть возможность изменения условий аукциона с целью обеспечения сбалансированного распределения рисков между продавцом и покупателем, исключения возможности использования инсайдерской информации при проведении аукциона и создания прозрачных и равных условий для всех потенциальных и заинтересованных участников аукциона», - говорится в документе.

«Роснефть» отправила запрос в Роснедра по геологическому качеству газовых активов. Как говорится в письме, потенциальные участники аукциона имеют экспертную информацию о несоответствии раскрываемой геологической перспективности активов реальному состоянию.

По мнению нефтяной компании, проведение аукциона в соответствии с международной практикой окажет положительное влияние на привлечение инвестиций в развитие данных активов.