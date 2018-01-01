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В России вступил в силу запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков

С 1 января в России вступил в силу запрет на производство и реализацию слабоалкогольных энергетических напитков. Их производство разрешено только для экспорта. Изменения внесены в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Копия соответствующего документа размещена на официальном портале правовой информации.

К слабоалкогольным энергетическим напиткам причислили алкогольную продукцию с тонизирующими веществами в составе и содержанием спирта менее 15%.

Поправки в законодательство стали активно разрабатывать после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в 2016 г. Тогда только в Иркутске после употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» в больницу попали 123 человека, 76 из них скончались.

В Москве и Московской области продажа слабоалкогольных энергетиков запрещена с середины 2015 г.