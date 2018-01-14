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МВД ответило на обвинения в вымогательстве у московского ресторана «Мясо & Рыба»

Полиция проверяет информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов вымогали скидочные карты у администрации московского ресторана «Мясо & Рыба», говорится в сообщении столичного главка МВД.

О вымогательстве сообщил 12 января владелец ресторана Сергей Миронов. По его словам, в пятницу в заведение пришли сотрудники МВД, проверили документы работников и забрали с кухни поваров, кондитеров и барменов для дальнейшей проверки. Миронов рассказал, что майор полиции Наиль Касимов просил у сотрудника отдела кадров три безымянные дискотные карты ресторана на скидку 50%, а взамен обещал прекратить проверку и отпустить всех сотрудников.

«Надеюсь, что руководство полиции увидит этот пост, потому что стучаться куда-то и с кем-то разговаривать совершенно бесполезно, я это понимаю. Без подобного поста и общественного резонанса нас будут просто отфутболивать. А сейчас надеюсь, что это заинтересует вышестоящие органы», - написал Миронов в Facebоok.

В ГУ МВД по Москве объяснили, что в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что в заведениях общественного питания в ТЦ на Ярцевской улице работают нелегальные мигранты.

После проверки 19 иностранцев из четырех разных кафе и ресторанов были доставлены в отделение полиции для проверки по базе. В отношении семи из них были составлены протоколы.