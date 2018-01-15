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Финская Wаrtsilа отказалась поставлять генераторы в Крым

Финская компания Wаrtsilа отказалась поставлять дизельные генераторы для аварийно-спасательного судна, которое строится на керченском заводе «Залив», сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами Минтранса. Информацию об этом изданию подтвердили партнер нескольких российских судостроительных компаний и представитель финской компании.

Представитель Wаrtsilа уточнил, что компания отказалась поставлять генераторы из-за санкций Евросоюза. «Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято решение», — отметил он.

Пресс-служба Минтранса на запрос о комментариях не ответила.

Как рассказал один из источников РБК, из-за отказа Wаrtsilа увеличился срок строительства судна - теперь необходимо скорректировать проектную документацию. Ранее судно планировалось сдать уже в 2018 г.