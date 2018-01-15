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Расходы «Газпрома» на «Силу Сибири» превысили полтриллиона рублей

Интерфакс
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Суммарные расходы «Газпрома» на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», по которому газ поставляется в Китай и на Дальний Восток России, с 2015 по 2018 г. перевалили за полтриллиона руб., достигнув суммы 523 млрд руб., подсчитал «Интерфакс».

В регулярно публикуемом «Газпромом» файле «Об инвестиционной программе ПАО "Газпром" в сфере транспортировки газа по трубопроводам» суммарная цифра (как и раньше) приводится в ценах на начало 2011 г. - 799,9 млрд руб., и невозможно дать оценку реальной величине расходов по проекту с учетом инфляции. В первоначальной версии бюджета 2018 г. на «Силу Сибири» направляется 217,988 млрд руб. В 2017 г. (в окончательной версии) было 209,853 млрд руб., в 2016 г. - 75,878 млрд руб., в 2015 г. - 19,277 млрд руб.

«Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту («Сила Сибири») с китайской CNPC заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. Начало поставок - в декабре 2019 г.», - напоминает «Газпром».

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Росгвардия проверит деятельность обеспечивающих в школах безопасность ЧОПов

Ведомости
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После ЧП в пермской школе Росгвардия проведет проверку охранных фирм, обеспечивающих безопасность в образовательных учреждениях, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.

«В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество», - отметили в Росгвардии. Проверки будут проходить по всей России. В ходе них должностные лица Росгвардии проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к различным ситуациям.

Совместно с руководством учебных учреждений и ЧОПами будут выработаны алгоритмы действий охранников при возникновении ЧС, механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты, оповещения и организации взаимодействия с правоохранительными органами.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии проведут проверку ЧОПа, охранники которого обеспечивали безопасность в пермской школе, где в понедельник более 10 учеников были ранены ножом.

Утром 15 января в пермской школе N127 между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В ходе драки пострадали 15 человек, из них 12 были доставлены в больницу с ранениями. По факту происшедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.

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Энергетики устранили крупную энергоаварию в Казани

Интерфакс
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Казанские энергетики устранили причины энергоаварии, оставившей без света порядка 100 000 жителей Казани, сообщило ОАО «Сетевая компания». Электроснабжение было нарушено в трех районах Казани - частично в Приволжском, Советском и Вахитовском - из-за отключения ЛЭП 110 КВ. «В настоящее время ведутся работы по заявкам потребителей, восстанавливается внутреннее электроснабжение», - уточнил представитель ОАО «Сетевая компания».

В понедельник с наступлением темноты 96 000 жителей Казани остались без света из-за аварийного отключения кабельной линии 110 квт на подстанциях «Горки» и «Советская», без электроэнергии остались также 14 котельных, 29 детских садов и 21 школа. Произошли сбои в работе насосных станций, электротранспорта. Очевидцы сообщали, что в районах города, где произошло отключение электроэнергии, было серьезно затруднено движение автотранспорта из-за неработающих светофоров.

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Суд отказал защите Белых в допросе бывшего генерала ФСБ Феоктистова

Ведомости
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Пресненский суд Москвы отказал защите бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых в удовлетворении ходатайства о допросе бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Именно Феоктистов руководил оперативно-розыскными мероприятиями по делу Белых, рассказывал ранее адвокат последнего Андрей Грохотов. По его словам, Феоктистов давал указание на операцию в ресторане, где задержали Белых. Бывший генерал ФСБ не был заявлен свидетелем обвинения по делу, но защита хотела бы его допросить, уточнял Грохотов. Ходатайство о допросе Феоктистова Грохотов заявил еще в начале сентября.

Феоктистов проходил свидетелем по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Бывший генерал ФСБ давал показания в закрытом режиме.

Феоктистов был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ, а с сентября 2016 г. перешел на работу в «Роснефть» в качестве руководителя службы безопасности. Однако в апреле 2017 г. он ушел из компании. Предправления «Роснефти» Игорь Сечин уточнял, что Феоктистов вернулся на военную службу. 

Генерал ФСБ Феоктистов и экс-министр Улюкаев в суде

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Финансы
Новости

ЕС намерен исключить восемь стран из черного списка офшоров

ТАСС
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Евросоюз намерен исключить восемь стран и территорий, включая Панаму, Республику Корея (РК) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), из черного списка налоговых гаваней, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями. Об этом сообщило агентство Reuters.

Помимо Панамы, РК и ОАЭ из списка планируется исключить Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис. Исполнительные органы ЕС выступили с таким предложением в связи с тем, что власти этих юрисдикций дали гарантии изменить свои налоговые правила, чтобы удовлетворить требования Евросоюза в данной области, указывает «Рейтер».

Инициатива по сокращению черного списка офшоров должна обсуждаться в среду, 17 января, на встрече на уровне постпредов стран ЕС. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на следующей неделе на встрече министров финансов государств Евросоюза в Брюсселе.

Министры финансов ЕС 5 декабря одобрили черный список из 17 офшоров, к которым в будущем могут быть применены санкции. В этот перечень вошли Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республика Корея, Макао, Республика Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Республика Тринидад и Тобаго, Тунис и ОАЭ.

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Авто
Новости

В НАМИ рассказали о сроках передачи машин проекта «Кортеж» в эксплуатацию

Ведомости
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Первые автомобили проекта «Кортеж» были переданы в эксплуатацию в конце декабря 2017 г., передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя разработчика проекта - ФГУП «НАМИ».

Ранее в СМИ появилась информация о возможных сроках поставок первых автомобилей проекта.

«Информация не соответствует действительности. Первые автомобили проекта на основе единой модульной платформы уже переданы потребителю в конце декабря 2017 г.», — заявил представитель НАМИ, добавив, что в I квартале 2018 г. НАМИ продолжит передачу машин в соответствии с графиком проекта.

В конце декабря министр промышленности Денис Мантуров заявлял, что первые автомобили проекта со дня на день поступят в гараж особого назначения главы государства.

Проект «Кортеж» предполагает разработку серии машин для официальных лиц страны — лимузин, седан и минивэн будут произведены на единой модульной платформе. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП «НАМИ». Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект - 12,4 млрд руб.

Гараж особого назначения: автомобили первых лиц государства от Николая II до Путина

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Политика
Новости

Фонд Катерины Тихоновой ликвидирован после пяти лет работы

Ведомости
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Ликвидирован фонд «Междисциплинарные инициативы в области естественных и гуманитарных наук», соучредителем которого была предполагаемая дочь президента Владимира Путина, следует из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Деятельность фонда, созданного пять лет назад - в конце ноября 2012 г., - прекращена 9 января 2018 г., следует из выписки.

Согласно учредительным документам фонд мог заниматься издательской деятельностью, финансовым посредничеством, операциями с недвижимостью и научными исследованиями. Претензии к фонду были у Минюста: согласно публикации «Собеседника», он не сдавал отчетность как НКО и подлежал ликвидации в судебном порядке.

Более известен другой фонд, связанный с именем Тихоновой, - фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР, работает под брендом «Иннопрактика»). Учредителем НИРа является МГУ, гендиректором – Катерина Тихонова. В 2017 г. «Роснефть» стала его крупнейшим заказчиком, заключив с НИРом пять контрактов на 258,45 млн руб. Ее «дочка» - Арктический научный центр – заключила еще три контракта на 100,77 млн. За 2015–2017 гг. сумма контрактов НИРа с «Роснефтью» и Арктическим научным центром составила без малого 600 млн руб. Это в 3,6 раза превышает общие выплаты «Транснефти» – крупнейшего заказчика НИРа в 2016 г.

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Бизнес
Новости

Российский Burger King сменил поставщика пива с Efes на «Балтику»

Ведомости
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Крупнейший в России производитель пива - компания «Балтика» начала поставки пива в российские заведения Burger King. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

В Burger King будет представлено сразу несколько марок пива: «Балтика 7», «Балтика 0», Tuborg и Zatecky Gus Cerny. До этого поставщиком была компания Efes, уточнил представитель Burger King.

Рынок общественного питания России претерпел значительные изменения, уточняется в сообщении компаний. В первую очередь это связано с падением доходов населения, вызванным кризисом 2014 г., уточняется там же. Пока на продажи пива приходится небольшая часть оборота Burger King, рассказывал в интервью «Ведомостям» президент сети быстрого питания Хосе Сил. По его словам, это «единицы процентов».

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Политика
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Фонд избирательной кампании Навального подал встречный иск к Минюсту

Ведомости
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Операционное юрлицо избирательной кампании политика Алексея Навального - фонд «Пятое время года» подал встречный иск к Минюсту России. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков.

Ранее Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать «Пятое время года». История политическая и главная цель - помешать забастовке избирателей, написал Волков на своей странице в Facebook. Если Минюст находит какие-то нарушения в деятельности НКО, то может предписать устранить нарушения или приостановить деятельность и т. д., отметил Волков. «Эти сразу выходят с иском о ликвидации, ничего не стесняясь», - добавил он. По его словам, Минюст подал иск о ликвидации после проверки.

Теперь фонд требует у суда признать незаконными результаты проверки и ее саму, сказал Волков. О проверке Минюста стало известно в ноябре.

Главные предвыборные политические события года

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Бизнес
Новости

«Интерфакс» назвал сроки возобновления авиарейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Ведомости
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Авиарейсы между российскими городами и египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом при выполнении требований Москвы по безопасности возобновят не ранее второй половины 2018 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Обсуждаются технические параметры возобновления прямых перелетов между Москвой и Каиром. Урегулирование всех деталей может занять порядка месяца, и первые самолеты отправятся в середине февраля. Однако пока речи о возобновлении прямого авиасообщения с курортными аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха нет», - уточнил он.

По его словам, открытие авиасообщения потребует от египетской стороны усиления мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.

«Должна быть технически и административно гарантирована безопасность пассажиров российских рейсов, а также российских воздушных судов. Чтобы убедиться в том, что меры соблюдаются, необходимо проведение инспекций», - рассказал источник. По его словам, дата следующей контрольной поездки еще не назначена.

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Политика
Новости

В Казани произошло масштабное отключение электричества

Ведомости
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Жители Казани в понедельник, 15 января, пожаловались в соцсетях на масштабные отключения электричества. Согласно этим сообщениям, по состоянию на 17.00 мск блэкаут затронул три смежных района столицы Татарстана - Вахитовский, Приволжский и Советский. В этих трех районах живут около 650 000 человек. По данным ОАО «Сетевая компания», причина отключения электричества - авария на одной из подстанций.

Очевидцы сообщают об автомобильных пробках на обесточенных улицах из-за отключения светофоров и системы управления движением. Данные сервиса «Яндекс.Пробки» подтверждают значительные заторы на улицах Зорге, Родины и Гвардейской в затронутых блэкаутом районах. В группах соцсетей публикуются фото темного города. Сообщается об эвакуации ТЦ «Горки парк» и ТРЦ «Южный».

По данным Главного управления МЧС по Казани, сообщение об отключении электроэнергии в Приволжском районе поступило в 16.40 понедельника. «Предварительно под отключение попали жилые дома с численностью населения 96 700 человек, 14 котелен, 29 детских садов, 21 школа. Предварительная причина - отключение кабельной линии 110 КВ подстанции «Горки» и «Советская». К месту происшествия убыла оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона, бригады ОАО «Сетевая компания», - говорится в сообщении.

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Политика
Новости

Центризбирком утвердил избирательный бюллетень на выборах президента

Ведомости
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Центризбирком утвердил форму избирательного бюллетеня на президентских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фамилии кандидатов будут располагаться в алфавитном порядке. Это требования федерального закона, жеребьевок по этому поводу не будет, отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Кроме того, в списке каждый кандидат от другого будет отделен черной линией.

Ширина обычного бюллетеня - 210 мм, длина будет определяться в зависимости от количества кандидатов и технических требований комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для голосования в обычном стационарном и переносном ящиках бюллетени должны быть изготовлены на бумаге белого цвета. На них также будет фоновая защитная сетка зеленого цвета.

В кабинах для голосования будет размещена информация о порядке заполнения бюллетеней. ЦИК рекомендовал ставить в графе напротив кандидата следующие знаки: галку, крестик или кружок. «Это невозможно подделать, это четко читается и КОИБом, и человеком. И при пересчете ручном нельзя будет двусмысленно интерпретировать такой знак», - отметил Булаев.

Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты

Финансы
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«Гознак» разработал приложение для определения подлинности новых купюр

Ведомости
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«Гознак» разработал приложение для мобильных устройств «Банкноты 2017». С помощью него можно определить подлинность новых банкнот номиналом в 200 и 2000 руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе организации.

Помимо определения подлинности купюр приложение предоставит подробную информацию о виде и особенностях банкнот. Скачать его можно будет с 18 января через AppStore и GooglePlay.

Новые купюры номиналом в 200 и 2000 руб. введены в обращение в конце 2017 г.

Как выглядят банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей

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