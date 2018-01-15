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Расходы «Газпрома» на «Силу Сибири» превысили полтриллиона рублей

Суммарные расходы «Газпрома» на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», по которому газ поставляется в Китай и на Дальний Восток России, с 2015 по 2018 г. перевалили за полтриллиона руб., достигнув суммы 523 млрд руб., подсчитал «Интерфакс».

В регулярно публикуемом «Газпромом» файле «Об инвестиционной программе ПАО "Газпром" в сфере транспортировки газа по трубопроводам» суммарная цифра (как и раньше) приводится в ценах на начало 2011 г. - 799,9 млрд руб., и невозможно дать оценку реальной величине расходов по проекту с учетом инфляции. В первоначальной версии бюджета 2018 г. на «Силу Сибири» направляется 217,988 млрд руб. В 2017 г. (в окончательной версии) было 209,853 млрд руб., в 2016 г. - 75,878 млрд руб., в 2015 г. - 19,277 млрд руб.

«Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту («Сила Сибири») с китайской CNPC заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. Начало поставок - в декабре 2019 г.», - напоминает «Газпром».