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«Газпром» не будет обжаловать решение суда по спору с «Нафтогазом»

«Газпром» не станет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщил зампред правления российской компании Александр Медведев.

По его словам, там «ничего нового нет». «Решение арбитража вступило в силу. Обжаловать? А зачем?» – приводит его слова «Интерфакс».

В конце прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Нафтогаза» с «Газпромом». Судебное определение не было опубликовано, поэтому каждая сторона трактовала его в свою пользу.

«Нафтогаз» объявил, что суд отклонил требование «Газпрома» в рамках принципа «бери или плати» на $56 млрд за поставки газа в 2009-2017 гг., снизив цену на 27,4%. Компания оценила положительный эффект для себя от решения арбитража в более чем $75 млрд за весь срок действия контракта. «Газпром» в свою очередь сообщил, что суд обязал «Нафтогаз» заплатить $2 млрд задолженности за поставленный газ. Кроме того, украинская компания будет должна с 2018 г. и до окончания контракта в 2019 г. ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.