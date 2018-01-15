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«Интерфакс» назвал сроки возобновления авиарейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Авиарейсы между российскими городами и египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом при выполнении требований Москвы по безопасности возобновят не ранее второй половины 2018 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Обсуждаются технические параметры возобновления прямых перелетов между Москвой и Каиром. Урегулирование всех деталей может занять порядка месяца, и первые самолеты отправятся в середине февраля. Однако пока речи о возобновлении прямого авиасообщения с курортными аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха нет», - уточнил он.

По его словам, открытие авиасообщения потребует от египетской стороны усиления мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.

«Должна быть технически и административно гарантирована безопасность пассажиров российских рейсов, а также российских воздушных судов. Чтобы убедиться в том, что меры соблюдаются, необходимо проведение инспекций», - рассказал источник. По его словам, дата следующей контрольной поездки еще не назначена.