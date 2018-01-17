Бизнес

Новости

«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал подробный отчет о финансовых показателях европейских футбольных клубов за 2016 финансовый год. Спонсируемый «Газпромом» российский клуб «Зенит» получил в 2016 г. самую высокую прибыль среди всех клубов UEFA – 77 млн евро. На втором месте английский футбольный клуб Tottenham с 44 млн евро. На третьем – Manchester United c 34 млн евро.

В топ-20 по чистой прибыли вошли шесть немецких клубов, шесть испанских клубов, три английских клуба и пять клубов из других лиг. Среди них оказался еще один российский клуб - ПФК ЦСКА получил чистую прибыль в 17 млн евро и оказался по этому показателю на 17-м месте.

Прибыль «Зенита» объясняется успешной продажей футболистов – бразильца Халка (56 млн евро), аргентинца Эсекьеля Гарая (24 млн евро) и бельгийца Акселя Витселя (24 млн евро). Если не учитывать расходы и доходы во время трансферных окон, то «Зенит» откатывается по размеру прибыли на десятое место. В топ выходят Manchester United с 232 млн евро, Real Madrid с 137 млн евро и Paris Saint-Germain F.C. с 106 млн евро. По выручке «Зенит» оказался на 21-м месте со 180 млн евро. В лидерах - снова Manchester United (689 млн евро), FC Barcelona и Real Madrid (по 620 млн евро).

По выручке от продажи билетов «Зенит» не входит в двадцатку, однако ситуацию может улучшить новый стадион, пишет UEFA.

Кроме того, оказалось, что в России самый большой разрыв в цене клубных футболок. Если в Германии отрыв FC Bayern от Werder Bremen не превышает 20 евро, то футболка «Зенита» вчетверо дороже футболки ФК «Арсенал» (Тула).