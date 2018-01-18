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На «Сахалине-1» остановлена подача газа

Третья за несколько последних месяцев поломка произошла на проекте «Сахалин-1», следует из заявлений оператора проекта «Эксон нефтегаз лимитед» и Минэнерго России. Последнее сообщает, что в аварийном режиме остановилась компрессорная станция. Поломка произошла в 11.00 мск. Оператор проекта отмечает, что ведутся восстановительные работы, причина поломки не сообщается. В результате подача газа с месторождения Чайво остановлена, газоснабжение тепловых электростанций идет из остаточного давления в трубах.

Представитель «Роснефти» пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

Проект «Сахалин-1» (у Exxon Neftegas – 30%, у «Роснефти» – 20%, у Sodeco – 30%, у ONGC – 20%) включает освоение морских месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. Их запасы – 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа. Нефть месторождения Чайво поставляется в страны АТР, попутный газ – потребителям российского Дальнего Востока.

Газ проекта «Сахалин-1» – основной источник газоснабжения Хабаровского края, до 2025 г. предусмотрены поставки в край в объеме до 2,9 млрд куб. м в год, сообщает правительство региона.