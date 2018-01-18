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«Транснефть» сообщила о сроках возобновления работы нефтепровода Куйбышев – Тихорецк

Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин заявил, что работу трубопровода Куйбышев - Тихорецк могут возобновить через 3-4 суток, передает «Интерфакс».

На 19.00 мск открытое возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Нефть в Волгу не попала. «Был выход нефти в 15.31. Разлилось пятно на 1,5 км вдоль дороги», - отметил он. Пресс-секретарь ГУ МВД Саратовской области Дмитрий Рассказов заявил, что нефть разлилась через проселочную дорогу в селе Красноармейское.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Саратовской области Нина Попова заявила, что разлив нефти с последующим возгоранием мог произойти из-за снижения давления в трубопроводе. Такое заявление она сделала по итогам совещания оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Как уточнила Попова, в результате пожара пострадал один жилой дом, в нем проживали три человека. Также огонь ранее перекинулся на два соседних строения. Всем пострадавшим будет оказана помощь, добавила она. Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту разлива и возгорания нефти в селе Красноармейское Энгельсского района региона.

Ориентировочно площадь пожара составила 7500 кв. м. На месте ЧП присутствуют зампрокурора Саратовской области, прокурор Энгельса. Ситуация находится на контроле губернатора Валерия Радаева, ранее прибывшего в Красноармейское.