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«Транснефть» возобновила работу нефтепровода в Саратовской области после пожара

«Транснефть» возобновила работу нефтепровода Куйбышев - Тихорецк в Саратовской области, прокачка по которому была остановлена после утечки и пожара 18 января, сообщил сегодня официальный представитель компании Игорь Демин.

«Ремонтно-восстановительные работы на магистральном нефтепроводе Куйбышев - Тихорецк завершены в 00.30 (мск) 21 января. Сбор и вывоз замазученного грунта закончены. Нефтепровод выведен в работу на технологический режим 21 января в 01.58 (мск)», - сказал он.

Прорыв нефтепровода на окраине села Красноармейское Энгельсского района Саратовской области произошел днем 18 января. Вытекшая нефть загорелась от постороннего источника, сообщала «Транснефть», пожар перекинулся на соседние дома. Пострадали три дома, один сгорел полностью, а у шести строений оплавился фасад, также сгорели автомобили «Камаз» и Renault Duster. Проводилась частичная эвакуация села. Объем утечки нефти, по данным Росприроднадзора, составил 2000 куб. м, площадь загрязнения нефтепродуктами - 2000 кв. м. Пострадавших не было, нефть в Волгу не попала.