«Алроса» разрешила огранщикам платить 75% цены алмаза в рассрочку
Набсовет крупнейшего производителя алмазов в мире - «Алроса» - увеличил размер отсрочки платежа для российских огранщиков до 75% от общей стоимости закупаемого алмазного сырья на полгода. Об этом РБК рассказал представитель Минфина (министр финансов Антон Силуанов возглавляет набсовет). Представитель компании подтвердил эту информацию.
Раньше огранщики могли заплатить только половину стоимости алмаза в рассрочку. В наиболее востребованном на внутреннем рынке ассортименте продукции «Алросы» доля поставок в адрес российских огранщиков увеличивается на 10%, отметил представитель компании.
Новые правила по отсрочке платежа приведут к оттоку оборотного капитала компании, приводит РБК слова замдиректора группы «Корпоративные рейтинги» S&P Ratings Services Сергея Горина. По его словам, принятые в прошлом году правила по отсрочке платежа до 50% от суммы контракта уже привели к росту дебиторской задолженности «Алросы» на 3,5 млрд руб. за девять месяцев 2017 г.
Чистая прибыль «Алросы» по итогам девяти месяцев 2017 г. снизилась в 1,8 раза до 61,9 млрд руб. Одна из причин - авария на руднике «Мир».