«Алроса» разрешила огранщикам платить 75% цены алмаза в рассрочку

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«Коммерсантъ» назвал арабских шейхов вероятными покупателями гражданской версии Ту-160

Гражданская версия сверхзвукового самолета на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, создать которую предложил президент Владимир Путин, может стать штучным бизнес-джетом для состоятельных иностранцев, пишет «Коммерсантъ». «Всего несколько компаний в мире могут себе позволить содержать и, что важнее, постоянно эксплуатировать хотя бы пару таких самолетов», - считает топ-менеджер одного из предприятий авиапрома. По его мнению, потенциальным покупателем такого транспорта может стать, скорее, частное лицо или группа лиц «из дружественных стран, у которых в жизни уже все есть и которые за ценой не постоят». Стоимость самолета может составить 140-150 млн евро, рассказал один из собеседников издания.

Иностранные заказчики с середины 2000-х гг. интересовались созданием гражданских версий Ту-160 и Ту-22, вспоминает собеседник издания. После решения возродить на Казанском авиастроительном заводе (КАЗ) выпуск Ту-160 в 2015 г. ОАК и «Рособоронэкспорт» даже получали письма от потенциальных покупателей. Заместитель гендиректора «Туполева» Валерий Солозобов называл в их числе арабского шейха, миллионера из Австралии и «далеко не бедного жителя Греции». В ноябре 2017 г. он уточнял, что их пожелания не сбудутся. Дешевле было бы создать с нуля пассажирский самолет, чем переделывать Ту-160, объяснял он.

Собеседник издания в авиапроме указывает на разительные отличия гражданской и военной версий Ту-160. По его словам, предстоит снять все вооружение, убрать бомболюк, частично изменить авионику, систему управления и даже форму крыла. Это связано с тем, что к иностранным заказчикам не должны уйти компоненты, подпадающие под секретность. Один из источников в отрасли считает, что гражданский Ту-160 не будет приоритетом для КАЗа.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин подтвердил, что пассажирская версия сверхзвукового самолета не будет выпускаться массово. «В России и за рубежом есть богатые и сверхзанятые люди, которые готовы ради экономии своего времени платить большие деньги», - пояснил он, констатировав наличие спроса на сверхзвуковой дальнемагистральный бизнес-джет. При этом Рогозин подчеркнул, что «производственные мощности КАЗа с учетом создания новых цехов под ПАК ДА вполне позволяют создавать и пассажирский вариант Ту-160, не отвлекаясь от заказа Минобороны».

Путин во время посещения Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова предложил создать гражданскую версию сверхзвукового бомбардировщика Ту-160. Он отмечал, что такой самолет будет востребован. В то же время собеседник «Ведомостей» в ОАК отмечал, что гражданская версия Ту-160 невозможна: нельзя придумать ни одной сферы применения такого самолета. Конечно, речь не идет о создании самолета на базе Ту-160, говорил «Ведомостям» менеджер одного из предприятий авиапромышленности. Он отмечал, что сейчас в мире прорабатывается «несколько проектов сверхзвуковых бизнес-джетов, некоторые из них исследовались с участием российских научных центров». По словам Олега Пантелеева из агентства «Авиапорт», сверхзвуковые гражданские самолеты мыслятся сейчас только как бизнес-джеты и такие проекты действительно прорабатываются в США и Европе. Но сделать билеты на них доступными в настоящее время невозможно.

В Казани построен новый Ту-160