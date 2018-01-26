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Фридман рассказал об «адреналиновой зависимости»

Успешные бизнесмены испытывают зависимость от необходимости принимать на себя риски и не могут жить спокойно, написал председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» миллиардер Михаил Фридман в колонке для Forbes.

По его словам, предприниматели, в отличие от большинства людей, готовы и любят принимать решения, связанные с материальными интересами. «Та небольшая группа людей, которая умеет принимать решения и получает удовольствие от принятия такого вида рисков, существует в любом обществе и составляет когорту успешных бизнесменов», - написал он.

«Я люблю и получаю огромное удовольствие от этого вызова, рисков, которые мне приходится на себя брать, от необходимости глубоко понять скрытые пружины, приводящие в движение всю совокупность обстоятельств проекта и компании», - поделился Фридман.

Он добавил, что эти ощущения не только заставляют его идти на работу, но и делают каждый рабочий день «неповторимым, увлекательным, незабываемым».

По словам Фридмана, образ жизни предпринимателя и принятие «подчас очень непростых, противоречивых и даже опасных в чем-то решений» запускают «какие-то химические процессы» в организме. В результате человек испытывает «ощущение подъема, прилив адреналина». «Успех всегда увеличивает желание, вдохновляет и окрыляет. А в случае неудачи ты ощущаешь удар», - написал Фридман.

«Эти перепады, которые я условно называю адреналиновой зависимостью, формируют в организме определенную, почти наркотическую зависимость, и в периоды отдыха от дел через некоторое время начинается «ломка», - отметил миллиардер.

«Когда я по каким-то причинам отключаюсь от этого информационного потока, который ежедневно проходит через мою голову, я начинаю ощущать, что если мне немедленно не поступит вся информация о том, что происходит в том или ином деле, которым я занимаюсь, я могу умереть», - признался Фридман.

По мнению бизнесмена, подобные ощущения испытывают не только предприниматели, но и, например, художники, которым не дают красок, или ученые, у которых нет доступа к лаборатории. «Мне кажется, что это вообще такое свойство организма человека, ставшего профессионалом и достигшего успеха в своем деле», - заключил Фридман.

Михаил Фридман в 2017 г. занял седьмое место в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $14,4 млрд.