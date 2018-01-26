ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства ВР о покупке доли в «дочке» «Роснефти»
Федеральная антимонопольная служба продлила срок рассмотрения ходатайства британской ВР о покупке 49% ООО «Харампурнефтегаз» у «Роснефти», говорится в решении антимонопольного органа.
В рамках поданного ходатайства компания не представила ряд документов и сведений, которые ФАС просит направить до 2 февраля.
В декабре «Роснефть» и ВР договорились о реализации совместного проекта по освоению недр Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах Харампурского и Фестивального лицензионных участков с суммарными запасами 880 млрд куб. м. Российская корпорация сохранит в проекте мажоритарную долю в размере 51%, BP получит долю в 49%. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять «Роснефть».
«Харампурнефтегаз» принадлежит «Роснефти» через «РН-аз», включающий в себя все газовые активы корпорации. Ранее компания «Харампурнефтегаз» именовалась «РН-Забайкалье».
11 января немецкий антимонопольный регулятор Bundeskartellamt разрешил BP приобрести долю в «Харампурнефтегазе».