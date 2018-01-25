Контракты «Роснефти» на $1,3 млрд в Курдистане оказались под угрозой

Власти Ирака преследовать «Роснефть» не будут, но и придерживаться контрактов не собираются

«Роснефть» в октябре 2017 г. договорилась с правительством Иракского Курдистана о покупке 80% доли в пяти месторождениях региона Ali Salim / Newzulu / ТАСС

«Власти Ирака не будут преследовать "Роснефть" за ее сделки с курдской автономией, однако придерживаться контрактов российской компании заключенных с Эрбилем также не будут», - заявил «РИА Новости" генеральный секретарь кабинета министров Ирака Махди аль-Аляк о контрактах «Роснефти» с правительством автономии Иракского Курдистана.

Агентство цитирует, что «федеральное правительство [Ирака] рассматривает то, что сделала «Роснефть», ошибкой, которую мы будем исправлять, и двигаться в правильном направлении, не преследуя компанию. Однако она сама отвечает за результаты того, что совершила. Федеральное правительство не будет придерживаться контрактов, которые были подписаны без него, с не уполномоченным на это органом», отметил Махди аль-Аляк.

Представитель «Роснефти» отметил, что компания «работает с Иракским Курдистаном в рамках тех полномочий, которые даны правительству автономии».

В течение 2017 г. «Роснефть» выдала правительству Курдистана аванс на $1,3 млрд по контракту на поставку нефти, указывается в отчете российской госкомпании. Кроме того, компания заключила с автономным Иракским Курдистаном контракты на разработку пяти добычных блоков.

Все контракты, по которым была предоплата на $1,3 млрд, соблюдаются, нефть отгружается, сказал представитель компании.

О чем договорились

«Роснефть» в октябре 2017 г. договорилась с правительством Иракского Курдистана о покупке 80% доли в пяти месторождениях региона. Их суммарные запасы - около 670 млн баррелей, говорится в сообщении «Роснефти», но о каких именно активах идет речь, компания не уточняет. Стоимость вхождения в новые проекты обойдется «Роснефти» в сумму около $400 млн.

«Ключевые условия соглашений и базовые принципы распределения продукции аналогичны СРП в Иракском Курдистане, которые подписаны другими международными нефтегазовыми компаниями», - сообщается на сайте компании. Кому будут принадлежать оставшиеся 20% в проектах, представитель «Роснефти» не комментирует. В опытную эксплуатацию месторождения предполагается запустить в 2018 г. Промышленная разработка пяти блоков может начаться в 2021 г.

Суммарные авансы на поставку нефти из не очень стабильных регионов за последние три года составили $7,8 млрд.

В феврале 2017 г. подразделение «Роснефти» – Rosneft Trading SA – договорилось покупать у правительства Иракского Курдистана нефть в 2017–2019 гг.

Политическая обстановка в Курдистане обострилась после проведения референдума о независимости от Ирака. На территорию автономии вступили войска. Политический вопрос «Роснефть» не сильно беспокоил еще в начале года: структура соглашения позволяет минимизировать риски в случае форс-мажора, уверял представитель компании.

Первую поставку нефти от регионального правительства Иракского Курдистана «Роснефть» получила по февральскому контракту 7 апреля 2017 г., отмечал представитель компании: 600 000 баррелей было отгружено в порту Триеста (Италия) и поставлено по нефтепроводу TAL в Германию, где у «Роснефти» есть доли в двух НПЗ – 24% в MiRO и 25% в BayernOil, оба они получают нефть по TAL.