Правление ВТБ планирует повысить дивиденды по итогам 2017 года
Правление ВТБ будет рекомендовать акционерам повысить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 г., сообщил «РИА Новости» зампред банка Герберт Моос в кулуарах Давосского экономического форума.
«Мы надеемся, что мы наше обещание по прибыли в 100 млрд руб. выполним. Соответственно, это значительное увеличение прибыли по сравнению с прошлым, 2016 годом. Поскольку прибыль увеличивается, мы будем рекомендовать акционерам тоже повысить дивиденды – на сколько, пока не могу сказать, но в целом я вижу возможность для увеличения дивидендов», – сказал Моос.
По итогам 2016 г. ВТБ выплатил дивиденды по обыкновенным акциям в размере 15,2 млрд руб., или 22% чистой прибыли. По привилегированным акциям первого типа выплаты составили 11,1 млрд руб., по привилегированным акциям второго типа – 18,1 млрд. С учетом перечисленных ВТБ в 2016 г. 17,9 млрд руб. промежуточных дивидендов в бюджет России (Росимущество владеет 60,9% банка), общая сумма выплат акционерам составила 62,3 млрд руб., что на 20% превышает чистую прибыль банка по МСФО и равняется 90% прибыли по РСБУ.
В интервью Reuters президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин говорил, что банк готов выплатить 50% прибыли в виде дивидендов за 2017 г., но пока менеджмент не обсуждал это с правительством. «Пока мы поддерживаем правительство в том, что касается размера выплачиваемых дивидендов, но если из-за санкций сложная ситуация по привлечению капитала сохранится, то, может быть, модель изменится», – объяснил Костин.
По итогам 2017 г. ВТБ ожидает чистую прибыль в размере 107 млрд руб., в 2018 г. – 150–170 млрд руб., в 2019 г. – 200–220 млрд руб., сообщал Костин, оговариваясь, что прогноз не учитывает возможных потрясений. На форуме в Давосе Костин признал, что из-за потенциального расширения санкций США беспокоится за судьбу ВТБ.