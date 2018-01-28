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Российские конькобежцы оспорят неприглашение на Олимпиаду

Ведомости
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Российские конькобежцы и шорт-трекисты, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане, оспорят данное решение Международного олимпийского комитета (МОК) в суде. Об этом заявил председатель Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов. «Спортсмены намерены оспорить свое неприглашение на Олимпиаду. В данный момент адвокаты рассматривают возможность подачи исков», - сказал Кравцов.

Ранее стало известно, что МОК пригласил на Игры-2018 четырех конькобежцев и семерых шорт-трекистов из России. Но в их число не вошли лидеры команд Павел Кулижников, Денис Юсков и Виктор Ан. Ан написал МОКу открытое письмо, потребовав объяснить причины недопуска и выразив свое возмущение. Он напоминает, что впервые принял участие в Олимпиаде еще в 2002 г. «На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов», - говорится в письме.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Для участия в Олимпиаде-2018 зарегистрировано 169 российских спортсменов, они могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».

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По итогам голосования в Финляндии лидирует действующий президент

Интерфакс
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Объявлены итоги досрочного голосования после завершения выборов президента Финляндии в воскресенье 28 января. Согласно предварительным данным подсчета голосов, поданных в ходе досрочного голосования (с 17 по 23 января), впереди с большим отрывом идет нынешний президент Саули Ниинистё. За него проголосовали 64,4% досрочно голосовавших избирателей. Следом за ним идет кандидат от «зеленых» Пекка Хаависто, за которого проголосовали 11,2%. Остальные претенденты в ходе досрочного голосования получили от 6 до 1,2% голосов.

Результаты досрочного голосования вместе с предварительными результатами голосования в день выборов позволяют говорить об уверенной победе Ниинистё. После обработки 55% бюллетеней он набирает 64% голосов.

Всего в выборах главы государства участвуют восемь кандидатов. Для победы необходимо набрать более 51% голосов. Если ни один из претендентов не заручится необходимой поддержкой, второй тур голосования пройдет 11 февраля. В ходе досрочного голосования проголосовали 1,5 млн из 4,2 млн избирателей с правом голоса.

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Новости

СМИ назвали участников второго тура выборов президента Кипра

Ведомости
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Выборы президента Кипра, как и ожидалось, пройдут в два тура, соперником действующего президента Никоса Анастасиадиса становится представитель коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас, сообщило кипрское гостелевидение RIC.

По данным экзитполов, Анастасиадис существенно опережает будущего соперника, набирая 38-42% голосов избирателей против 27-31% у Малласа. Третье место у лидера Демпартии (ДИКО) Николаса Пападопулоса.

По действующему законодательству для победы в первом туре президентских выборов кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей. Победу во втором туре одержит кандидат, которому удастся набрать большее число голосов избирателей. Второй тур президентских выборов на Кипре пройдет 4 февраля.

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Политика
Новости

Курды обвинили турецкую армию в разрушении древнего храма

Ведомости
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Представитель курдских отрядов народной самообороны (YPG) обвинил турецкие войска, штурмующие позиции курдов в сирийской провинции Африн, в разрушении древнего арамейского храма Айн-Дара. Об этом агентство «РИА Новости» сообщило со ссылкой на представителя курдов Рейзана Хеду. Святилище Айн-Дара считается самым древним храмом на территории Сирии.

«Ощутимо пострадал древний храм Айн-Дара — арамейский храм, построенный в первом тысячелетии до рождества Христова», - рассказал Хеду. По словам представителя YPG, турецкая авиация продолжает наносить удары по местам пребывания гражданского населения. «Уже десятки погибших и раненых, большинство из них женщины и дети», - добавил он.

Сегодня Генштаб Турции отчитался об уничтожении в Сирии порядка 500 боевиков с начала операции «Оливковая ветвь» 20 января. По словам премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, цель операции – создание зоны безопасности шириной около 30 км на сирийско-турецкой границе.

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Политика
Новости

МВД оценило число участников «Забастовки избирателей» в 3500 человек

Интерфакс
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Акции «Забастовка избирателей» сторонников Алексея Навального в городах России прошли без грубых нарушений общественного порядка с участием примерно 3500 человек, сообщил в воскресенье пресс-центр МВД.

Согласованные акции прошли в 46 субъектах федерации. По данным МВД, в Екатеринбурге акция собрала около 1000 человек. В Барнауле, Хабаровске, Кемерово акция собрала 150 участников. В Магнитогорске, Оренбурге, Кургане - не более 100 человек, Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске - около 200 человек, Новосибирске - 600, Нижнем Новгороде - 550. Массовые акции также прошли и в других городах России, где на них пришли десятки человек. «В Москве в несогласованном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек», - сказал собеседник агентства.

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин, добавил он. «Безопасность граждан обеспечена в полном объеме, грубых нарушений правопорядка не допущено», - говорится в сообщении пресс-центра.

«Забастовка избирателей» в Петербурге

«Забастовка избирателей» в Петербурге

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Политика
Новости

Из-за гриппа в США отменены занятия в 11 штатах

ТАСС
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Власти 11 американских штатов отменили занятия в школах в связи с эпидемией гриппа в стране, сообщил телеканал Fox News. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Desease Control and Prevention, CDC), размах нынешней эпидемии гриппа уже сравним с пандемией 2009 г., а по детским смертям она может опередить крайне неблагоприятный сезон 2014-2015 гг.

По данным Fox, с понедельника не будут проходить уроки в школах Айдахо, Алабамы, Иллинойса, Кентукки, Мичигана, Миссури, Оклахомы, Северной Каролины, Теннесси, Техаса и Флориды. Сроки возобновления учебы не уточняются, так как они зависят от оценки степени опасности эпидемиологической ситуации.

Как сообщила в субботу газете The Hill руководитель CDC Бренда Фицджеральд, в стране от гриппа скончались уже 37 детей. Эксперты предполагают, что к концу зимнего сезона данный показатель может удвоиться. В США врачи настоятельно рекомендуют всем делать прививки от гриппа, начиная с шестимесячного возраста. Пожилым людям и детям, которые находятся в особой группе риска, вакцинация необходима в первую очередь, подчеркивают эксперты CDC.

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Стиль жизни
Новости

Режиссер «Энтропии» Мария Саакян скончалась в возрасте 37 лет

Ведомости
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Режиссер кино Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет от рака. Об этом сегодня сообщил на своей странице в Facebook кинокритик Андрей Плахов. «Талантливый режиссер и хороший человек. Автор фильмов «Прощание», «Маяк», «Это не я», «Энтропия», «Чеснок, лук и перец». Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию», - написал критик.

У Саакян сталось пятеро детей. Ее муж - американец армянского происхождения. Приехав из Армении в Россию с родителями в возрасте 13 лет, Саакян в 1996 г. поступила на режиссерский факультет ВГИКа. Внимание киноведов привлекла уже ее дипломная работа - короткометражный фильм «Прощание», показанный на престижных международных фестивалях. Самый известный фильм режиссера - «Энтропия» (2012) с Валерией Гай Германикой и Ксенией Собчак - черная комедия об ожидании конца света.

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Политика
Новости

МВД оценило количество участников «Забастовки избирателей» в Москве

ТАСС
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Столичное ГУМВД оценило количество участников акции «Забастовка избирателей», организованной политиком Алексеем Навальным на Тверской улице в Москве, в 1000 человек. «В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1000 человек», - сообщила пресс-служба столичного ГУМВД.

Ранее прокуратура Москвы предостерегла организаторов несанкционированного шествия на Тверской 28 января о недопустимости нарушения закона и о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.

В ходе акции, начавшейся в воскресенье в 14.00, был задержан сам Навальный с группой сторонников. Он доставлен в ОВД «Якиманка», опозиционера могут посадить на 30 суток, сообщил канал «Навальный-Live».

Акция «Забастовка избирателей в Москве»

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Политика
Новости

Британские спецслужбы обвинили министра обороны в разглашении секретных данных

Интерфакс
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Разведслужбы Великобритании обвинили в разглашении секретных данных министра обороны Гэвина Уильямсона, который недавно заявил СМИ, что Москва стремится нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры страны, сообщила в воскресенье The Independent.

Уильямсон заявил изданию Daily Telegraph о том, что Россия может вызвать смерти «тысяч, тысяч и тысяч людей» в ходе атаки на систему энергоснабжения Великобритании. Речь идет о подводных энергомостах и газопроводах, соединяющих Великобританию с материковой Европой.

В свою очередь оборонное ведомство Великобритании отвергло обвинения в разглашении секретной информации. «Министр обороны не разглашал никаких секретных данных в ходе своего общения с прессой», - процитировала газета заявление представителя военного ведомства.

Как заявил в минувшую пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Канашенков, заявление британского министра выходит за пределы разумного. Daily Mail в воскресенье обвинила Уильямсона в том, что своим громким заявлением он пытался отвлечь внимание от собственного признания в супружеской неверности. По мнению газеты, так министр пытается расчистить себе путь в новое правительство после отставки премьер-министра Терезы Мэй.

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Политика
Новости

Число жертв теракта в центре Кабула превысило 100 человек

Интерфакс
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Число погибших в результате теракта в центре Кабула выросло до 103 человек, ранения получили 235, сообщил в воскресенье журналистам министр внутренних дел Афганистана Вайс Бармак. Совместная пресс-конференция министра внутренних дел и главы управления безопасности страны транслировалась в прямом эфире ряда афганских телеканалов.

Ранее сообщалось о 95 погибших и около 160 раненых.

Накануне террорист-смертник в центре Кабула привел в действие взрывное устройство, которое было установлено на машине скорой помощи. Террорист смог проехать блокпост, сказав, что везет больного. Взрыв прогремел в районе, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства, повреждены несколько зданий и десятки автомашин. Ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в России движение «Талибан».

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Политика
Новости

Задержаны координатор и руководитель московского штаба Навального

Ведомости
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Координатор московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николай Ляскин сообщил о своем задержании сотрудниками правоохранительных органов. «Меня задержали на остановке. Причину задержания пока не говорят», - сказал Ляскин «Интерфаксу».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш до того сообщила о задержании руководителя московского штаба оппозиционера Сергея Бойко, он подозревается в нарушении правил проведения массовых мероприятий (ст. 20.2 КоАП). Сторонники оппозиционера сообщили о задержании еще пятерых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.

Сегодня по всей России проходит организованная Навальным акция «Забастовка избирателей». В Москве она запланирована на 14.00 на Тверской улице, место проведения не согласовано с властями. Навальный в эфире YouTube заявил, что попытается сам дойти до Тверской и принять участие в акции протеста.

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Политика
Новости

Европа приблизилась к торговому соглашению с Латинской Америкой в обход США

Ведомости
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Евросоюз приблизился к соглашению о свободной торговле с региональным экономическим союзом Латинской Америки МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) в попытке противодействовать политике торговых барьеров президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

￼По данным агентства, встреча официальных представителей ЕС с МЕРКОСУР состоится 30 января в Брюсселе и перспективы соглашения хорошие. «Мы намерены завершить оформление соглашения в ближайшее время, потому что времени мало», - заявила комиссар ЕС по внешней торговле Сесилия Мальмстрём. В декабре ЕС и Япония завершили переговоры о создании крупнейшей мировой зоны свободной торговли.

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что видит много проблем в товарообороте с ЕС. «Это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли», - сказал он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Трамп считает, что американским товарам «очень сложно» войти на европейский рынок. «А они поставляют нам свои товары — без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень нечестно», - подчеркнул Трамп.

На минувшей неделе Трамп задействовал тарифные меры по защите внутреннего рынка стиральных машин и солнечных батарей.

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