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Российские конькобежцы оспорят неприглашение на Олимпиаду

Российские конькобежцы и шорт-трекисты, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане, оспорят данное решение Международного олимпийского комитета (МОК) в суде. Об этом заявил председатель Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов. «Спортсмены намерены оспорить свое неприглашение на Олимпиаду. В данный момент адвокаты рассматривают возможность подачи исков», - сказал Кравцов.

Ранее стало известно, что МОК пригласил на Игры-2018 четырех конькобежцев и семерых шорт-трекистов из России. Но в их число не вошли лидеры команд Павел Кулижников, Денис Юсков и Виктор Ан. Ан написал МОКу открытое письмо, потребовав объяснить причины недопуска и выразив свое возмущение. Он напоминает, что впервые принял участие в Олимпиаде еще в 2002 г. «На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов», - говорится в письме.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Для участия в Олимпиаде-2018 зарегистрировано 169 российских спортсменов, они могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».