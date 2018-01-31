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Россия получит отечественный хлопок уже в этом году

Россия впервые начнет производство отечественного хлопка уже в текущем году - хлопчатником засеют первые промышленные 1000 га. «Начинается у нас работа по производству хлопка, это новая культура, мы созрели. В настоящее время отработаны все вопросы технологий, в этом году около 1000 га хлопка будет посеяно в Астрахани и Волгограде», - сказал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании.

«У нас есть возможность - 200 000 га площадей, которые подходят для выращивания хлопка. Поэтому эту работу будем продолжать и совершенствовать, для того чтобы себя обеспечить и этим сырьем», - заявил он. По словам чиновника, необходимость в отечественном хлопке связана с сельхозполитикой стран Средней Азии. «Я только что вернулся из Узбекистана. Через три года мы хлопка из этих регионов не получим - у них просто активным образом ведется строительство перерабатывающих комбинатов, и они ни одной тонны хлопка нам не продадут», - сказал Чекмарев.

Хлопок на юге России начали сеять еще до революции. А СССР в 1940-х гг. принял государственную программу хлопководства и учредил Институт хлопководства в г. Буденновске на Ставрополье. Однако в 1950-е гг. от затеи отказались: в Средней Азии урожай получался выше. После того как среднеазиатские республики стали независимыми государствами, создание собственной хлопководческой отрасли рассматривалось в правительстве России как один из способов сделать текстильную промышленность независимой от иностранных поставщиков. Пока Россия импортирует весь хлопок, однако с 2006 г. подходящий для российских условий скороспелый сорт хлопка выращивался на опытных полях Волгоградского государственного аграрного университета.

По оценке Минсельхоза, при условии мелиорации максимальная площадь возделывания хлопчатника в России составит 220 000 га, в том числе 47 000 га - в Астраханской области и 120 000 га - в Ставропольском крае. Потребность российских предприятий в хлопковом волокне оценивается примерно в 70 000 т в год.