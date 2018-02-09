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Х5 планирует удвоить количество супермаркетов в городах-миллионниках

Ритейлер Х5 Retail Group собирается увеличить в два раза число супермаркетов «Перекресток» в городах-миллионниках, где присутствует сеть (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ритейлера Владимира Сорокина. Общее количество магазинов сети до конца 2020 г. увеличится до 1000.

По его словам, приоритетными для развития сети также являются города с населением от 500 000 человек. «Наш основной фокус - это миллионники и города с населением больше 500 000 человек, но и город с населением 30 000, который находится рядом с большим городом, может быть вполне привлекательным», - пояснил он.

На конец декабря работали 638 супермаркетов сети «Перекресток» торговой площадью 637 200 кв. м.

«Нам кажется, что у нас получился неплохой год, нам удалось реализовать практически все, что мы планировали. Мы открыли 119 магазинов (gross)», - сказал он. По его словам, открытие такого числа магазинов позволяет надеяться, что стратегия компании до 2020 г. реализуема.

Он также рассказал, что Х5 потратила на реконструкцию более 70% супермаркетов «Перекресток» 10,5 млрд руб. Полностью завершить программу реконструкции магазинов компания рассчитывает в течение нескольких лет.