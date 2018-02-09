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Доходы членов правления «Роснефти» в IV квартале 2017 года снизились вдвое

Общая сумма вознаграждения членам правления «Роснефти» в IV квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. снизилась вдвое, следует из финансового отчета компании.

Доходы членов правления в отчетном периоде составили 610,7 млн руб. По итогам 2017 г. суммарный доход составил около 3,9 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. в 2016 г.

В пресс-службе «Роснефти» «Интерфаксу» пояснили, что в прошлом году число членов правления компании увеличилось с 10 до 11 человек. При этом по сравнению с 2016 г. среднемесячная сумма вознаграждения на одного члена правления с учетом состава на конец отчетного года сократилась на 4%.

«70% из общей суммы вознаграждения было выплачено в первой половине года», - отметили в компании.