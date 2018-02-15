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«Сибур» подписал с «Газпромом» крупный контракт на поставку сырья для полиэтилена

«Газпром» и «Сибур холдинг» подписали договор о поставке до 2 млн т в год этановой фракции - сырья для производства полимеров - с Амурского ГПЗ, говорится в совместном сообщении компаний.

«Это является важным шагом к принятию решения по проекту Амурского ГХК и позволяет "Сибуру" перейти к базовому проектированию», - подчеркнули в компании.

Ранее руководитель «Сибура» Дмитрий Конов говорил, что для того, чтобы Амурский ГХК был введен в строй в 2024 г., к концу 2017 г. контракт по поставке этана должен быть согласован. «До этого момента, когда мы начинаем строить, мы уже должны потратить примерно 15% от стоимости предприятия на проектирование и ранний заказ оборудования. Соответственно, к этому моменту мы должны быть точно уверены в том, что у нас все есть, включая и финансирование», - говорил он.

Проектная мощность Амурского ГПЗ «Газпрома» составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий мощностью по 7 млрд куб. м газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию первых двух линий запланирован на 2021 г. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 г. С 2025 г. завод планируется вывести на полную проектную мощность. Товарной продукцией Амурского ГПЗ, помимо газа, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

«Сибур» планирует построить Амурский ГХК, технологически связанный с ГПЗ, для переработки этана, получения мономеров и последующего производства полиэтилена востребованных на российском и мировом рынке марок мощностью около 1,5 млн т в год.