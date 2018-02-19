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«Система» заложит в Сбербанке акции МТС для кредита до 105 млрд рублей

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Сбербанк предоставит АФК «Система» кредит на сумму до 105 млрд руб. сроком на 5 лет. Как говорится в сообщении «Системы», компания и банк подписали соответствующее кредитное соглашение. 40 млрд руб. будут выбраны на исполнение обязательств по мировому соглашению с «Башнефтью», «Роснефтью» и Башкирией.

Остальная сумма может быть использована АФК «по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств». Обеспечением по кредиту станут обыкновенные акции МТС, уточняется в сообщении компании: они будут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value). 

По условиям соглашения «Система» имеет право без согласования со Сбербанком вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию со Сбербанком – за счет средств из других источников.

Договор со Сбербанком не накладывает ограничений на получение дивидендов от МТС, АФК сможет голосовать заложенными акциями, сказал «Ведомостям» официальный представитель «Системы». По словам источника «Ведомостей», знакомого с условиями соглашения, АФК заложит около 11% акций МТС при получении первых 40 млрд руб.

Мировое соглашение между АФК, «Башнефтью» и «Роснефтью» было заключено в конце 2017 г. после беседы владельца «Системы» Владимира Евтушенкова с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным на приеме для крупного бизнеса у президента Владимира Путина в Кремле.

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы» 26 декабря. Теперь «Система» должна отдать «Башнефти» и «Роснефти» 100 млрд руб. до конца марта 2018 г. «Роснефть» обвиняла «Систему» в причинении «Башнефти» убытков при реорганизации.

Евтушенков отказался от получения дивидендов за девять месяцев 2017 г. на 4,2 млрд руб. ради помощи своей компании. Бизнесмен заверил, что выплаты «Роснефти» не повлияют на дивидендную политику «Системы».

«Мы требовали от «Башнефти» инвестиций»: глава Башкирии – о претензиях к компании

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Бизнес
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Суд снял арест с двух активов АФК «Система» по иску «Роснефти»

Ведомости
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Арбитражный суд Башкирии снял арест с двух активов АФК «Система». Об этом сообщает «Интерфакс». В частности, суд отменил арест 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и 52% «Детского мира».

Эти активы были арестованы в рамках процесса «Роснефти» против АФК «Система». Нефтяная компания подала ходатайства об отмене арестов, потому что мировое соглашение исполняется в соответствии с утвержденным графиком.

В пятницу, 16 февраля, «Роснефть» направила в суд заявление об отмене обеспечительных мер по иску к АФК «Система» и «Система-инвесту». Ранее стороны заключили мировое соглашение. Теперь «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. Первый платеж в 20 млрд руб. башкирская компания получила еще 28 декабря. Остальная часть будет выплачена до конца марта.

Процесс по иску «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» начался в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у компании и ее «дочки» «Система-инвест» 106,6 млрд руб. Истцы обвинили «Систему» в причинении «Башнефти» убытков от реорганизации 2013–2014 гг. Спустя несколько недель «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб. В начале декабря нефтяная компания подала также иск на возмещение дивидендов в 131,6 млрд руб. Через суд «Роснефти» удалось заморозить почти все активы «Системы».

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Политика
Новости

Кремль назвал условие компромисса по миротворцам в Донбассе

Ведомости
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Вопрос размещения миротворцев на востоке Украины должен решаться с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога. И в данном случае недостаточно иметь диалог только между Москвой и Киевом. Но решать подобные вопросы, абстрагируясь от представителей республик Донбасса, невозможно», – указал Песков.

Отвечая на вопрос об отношении Москвы к размещению в качестве миротворцев в Донбассе представителей Белоруссии, Швеции и Финляндии, Песков отметил, что идея миссии сама по себе «все-таки принадлежит президенту [России Владимиру] Путину». «Им она была инициирована, им была инициирована и дискуссия. Состав подобной миссии, режим и цели размещения не могут быть определены без согласования с республиками Донбасса», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Белоруссия заявила о готовности разместить свой миротворческий контингент в зоне конфликта на востоке Украины. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщал, что этот вопрос обговаривался со спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером на полях Мюнхенской конференции.

В сентябре 2017 г. президент России Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения Украины и непризнанных республик. Госдепартамент США и власти Украины в свою очередь выступают за размещение сил ООН на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией.

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Политика
Новости

Глава Якутии прокомментировал инцидент со своим помощником на рейсе «Аэрофлота»

Ведомости
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Глава Якутии Егор Борисов готов подать в суд на «Аэрофлот» из-за «неподобающего поведения» бортпроводников компании. Об этом написал он сам в Instagram. По его словам, после регистрации на рейс из Москвы до Якутска сотрудники «Шереметьево» забыли передать Борисову и его супруге посадочные талоны. Их принесли уже в самолет, уточняет Борисов. «Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», – отмечает Борисов. Случаи неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота» в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее, добавляет он.

Московская полиция сняла с рейса помощника главы Якутии Евгения Шигапова за неподобающее поведение на борту самолета, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к группе «Аэрофлот». По словам собеседника агентства, во время посадки Шигапов ответил нецензурной бранью сотрудникам экипажа на просьбу предъявить посадочный талон. После этого он попытался зайти в кабину пилота. Глава Якутии также был на борту, однако «не имеет отношения к данному инциденту», уточнил источник.

Бизнес
Новости

Кремль прокомментировал новости о возможном уходе Дерипаски с поста президента UC Rusal

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Возможный уход Олега Дерипаски с должности президента в En+ Group и UC Rusal не следует связывать с «кремлевским докладом» США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не вопрос к Кремлю. Я не думаю, что здесь уместно вот с этими списками американскими как-то увязывать, что все, что происходит в стране, в бизнесе, происходит после выхода этого доклада. Я не думаю, что здесь есть какая-то связь», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос о возможном уходе Дерипаски, а также о том, ожидают ли в Кремле аналогичных шагов от других крупных бизнесменов.

О том, что Дерипаска намерен оставить должность президента в подконтрольных ему En+ Group и UC Rusal, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к разным акционерам компаний. По данным издания, в советах директоров Дерипаска сохранит место в качестве неисполнительного директора.

Два источника издания указывали, что Дерипаска намерен отойти от поста президента в UC Rusal на фоне произошедших в 2017 г. изменений акционерной структуры компании. Источники в инвесткомпаниях предположили, что выход Дерипаски из менеджмента компаний с зарубежным публичным листингом связан со включением его в «кремлевский доклад» США. Близкие к акционерам UC Rusal собеседники не связывали уход Дерипаски с руководящих постов ни с корпоративным конфликтом, ни с «кремлевским докладом».

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на двух неназванных собеседников написала, что после ухода с постов президента в En+ и UC Rusal Дерипаска сосредоточится на управлении автомобильной группой ГАЗ. Как пишет газета, в En+ Дерипаску заменит нынешний гендиректор Максим Соков, в UC Rusal – гендиректор Владислав Соловьев. О кадровых перестановках планируется объявить на этой неделе, сказали собеседники FT. Представители En+ и UC Rusal от комментариев отказались.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал введение санкций против фигурантов составленного властями США списка приближенных к Кремлю лиц, фигурантом которого в числе прочих российских чиновников и бизнесменов является Дерипаска.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Стиль жизни
Новости

Песков призвал дождаться официальных данных о допинг-пробе керлингиста из России

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальных комментариев в связи с возможным употреблением мельдония российским керлингистом Александром Крушельницким.

Он добавил, что Кремль не комментирует эту информацию, но подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) в данной ситуации ведет себя осторожно и весьма корректно. Песков призвал дождаться результатов вскрытия пробы «Б» Крушельницкого и «какого-то расследования», которое должно произойти в данном случае.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.

В понедельник антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердило открытие дела в отношении Крушельницкого. В воскресенье МОК уведомил штаб российской делегации на Олимпиаде о возможном нарушении антидопинговых правил одним из россиян, имя спортсмена, а также вид спорта официально не назвали. Газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что речь может идти о керлингисте Александре Крушельницком. По данным издания, в его пробе обнаружены следы мельдония.

Тренер керлингиста отмечал, что ему ничего не известно о подозрениях МОКа, а сам спортсмен заявил, что ничего не знает о следах мельдония в его пробе.

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх – 2018

Политика
Новости

Кремль отреагировал на обвинения россиян во вмешательстве в выборы в США

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В Кремле не увидели «существенных доказательств того, что кто-то вмешивался в выборы» в США, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о реакции Кремля на выдвинутые в США обвинения во вмешательстве в выборы против 13 россиян.

«Во-вторых, речь идет о российских гражданах, хотя в США звучали заявления о вмешательстве со стороны российского государства. Так вот: никаких индикаторов того, что государство вмешивалось, нет», – отметил Песков. Кремль не считает подобные доказательства серьезными и не может согласиться с обвинениями, добавил представитель Кремля. «Россия не вмешивалась в выборы, не имеет обыкновения вмешиваться и не делает этого сейчас», – резюмировал Песков.

В пятницу, 16 февраля, власти США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. В списке есть знакомый президента и бизнесмен Евгений Пригожин, а также его компании – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, – Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обвинения абсурдом. «Их, оказывается, было 13, по мнению минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да», – написала она.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Технологии
Новости

«Ростелеком» назвал тестирующие Единую биометрическую систему банки

Ведомости
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Российские банки начали тестировать Единую биометрическую систему. Об этом рассказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов. В понедельник, 19 февраля, он представил рабочую версию этого проекта.

В частности, в тестировании принимают участие Райффайзенбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Почта банк», Совкомбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, «АК барс», СКБ-банк и «Хоум кредит».

Единая биометрическая система должна заработать уже 1 июля, уточнил Айвазов. Она позволит получать финансовые и другие услуги онлайн. Например, в будущем клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка – для этого нужно будет ввести свой логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг, подтвердить номер телефона по sms и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с данными, хранящимися в системе.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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Финансы
Новости

В Приамурье обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру

Ведомости
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В Амурской области обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру, говорится в сообщении областной прокуратуры. По данным ведомства, неизвестный мужчина расплатился фальшивой купюрой на автозаправочной станции.

В ходе исследования купюры было обнаружено, что она изготовлена не ФГУП «Гознак», а путем цветной струйной печати. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта фальшивых денежных средств (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до 8 лет.

Новые банкноты номиналом в 200 и 2000 руб. были запущены в обращение в середине октября. В конце декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятору пока неизвестно о фактах их подделки.

Как проверить подлинность банкнот 200 и 2000 рублей при помощи мобильного телефона

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Недвижимость
Новости

В Москве начали продавать квартиры за биткойны

Ведомости
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На вторичном рынке Москвы собственники жилья начали выставлять свою недвижимость с возможностью оплаты криптовалютой – биткойнами.

Одна из первых квартир за биткойны появилась в продаже в ЖК «Баркли парк» в районе проспекта Мира в центре Москвы. Это трехкомнатная элитная квартира площадью 114 кв. м с высококачественным ремонтом. Квартира укомплектована всем необходимым и полностью готова к проживанию. Из окон открываются виды на Екатерининский парк и Останкинскую телебашню.

Квартиру можно приобрести за биткойны, говорится в сообщении агента по продаже жилья, компании Savills. В рублях стоимость недвижимости оценивается в 85 млн.