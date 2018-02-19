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«Система» заложит в Сбербанке акции МТС для кредита до 105 млрд рублей

Сбербанк предоставит АФК «Система» кредит на сумму до 105 млрд руб. сроком на 5 лет. Как говорится в сообщении «Системы», компания и банк подписали соответствующее кредитное соглашение. 40 млрд руб. будут выбраны на исполнение обязательств по мировому соглашению с «Башнефтью», «Роснефтью» и Башкирией.

Остальная сумма может быть использована АФК «по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств». Обеспечением по кредиту станут обыкновенные акции МТС, уточняется в сообщении компании: они будут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value).

По условиям соглашения «Система» имеет право без согласования со Сбербанком вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию со Сбербанком – за счет средств из других источников.

Договор со Сбербанком не накладывает ограничений на получение дивидендов от МТС, АФК сможет голосовать заложенными акциями, сказал «Ведомостям» официальный представитель «Системы». По словам источника «Ведомостей», знакомого с условиями соглашения, АФК заложит около 11% акций МТС при получении первых 40 млрд руб.

Мировое соглашение между АФК, «Башнефтью» и «Роснефтью» было заключено в конце 2017 г. после беседы владельца «Системы» Владимира Евтушенкова с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным на приеме для крупного бизнеса у президента Владимира Путина в Кремле.

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы» 26 декабря. Теперь «Система» должна отдать «Башнефти» и «Роснефти» 100 млрд руб. до конца марта 2018 г. «Роснефть» обвиняла «Систему» в причинении «Башнефти» убытков при реорганизации.

Евтушенков отказался от получения дивидендов за девять месяцев 2017 г. на 4,2 млрд руб. ради помощи своей компании. Бизнесмен заверил, что выплаты «Роснефти» не повлияют на дивидендную политику «Системы».

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