Власть «Мы требовали от «Башнефти» инвестиций»: глава Башкирии – о претензиях к компании Интервью Рустэма Хамитова «Ведомостям» на Гайдаровском форуме {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 16.01.18