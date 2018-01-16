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«Мы требовали от «Башнефти» инвестиций»: глава Башкирии – о претензиях к компании

Интервью Рустэма Хамитова «Ведомостям» на Гайдаровском форуме

16.01.18
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