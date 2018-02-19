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Суд снял арест с двух активов АФК «Система» по иску «Роснефти»

Арбитражный суд Башкирии снял арест с двух активов АФК «Система». Об этом сообщает «Интерфакс». В частности, суд отменил арест 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и 52% «Детского мира».

Эти активы были арестованы в рамках процесса «Роснефти» против АФК «Система». Нефтяная компания подала ходатайства об отмене арестов, потому что мировое соглашение исполняется в соответствии с утвержденным графиком.

В пятницу, 16 февраля, «Роснефть» направила в суд заявление об отмене обеспечительных мер по иску к АФК «Система» и «Система-инвесту». Ранее стороны заключили мировое соглашение. Теперь «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. Первый платеж в 20 млрд руб. башкирская компания получила еще 28 декабря. Остальная часть будет выплачена до конца марта.

Процесс по иску «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» начался в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у компании и ее «дочки» «Система-инвест» 106,6 млрд руб. Истцы обвинили «Систему» в причинении «Башнефти» убытков от реорганизации 2013–2014 гг. Спустя несколько недель «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб. В начале декабря нефтяная компания подала также иск на возмещение дивидендов в 131,6 млрд руб. Через суд «Роснефти» удалось заморозить почти все активы «Системы».